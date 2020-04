Conseils kiné : cinq gestes préventifs pendant ce confinement

Dans de précédentes vidéos, nous avons vu comment se soigner seul en cas de douleurs diverses durant ce confinement. Pour Michel Berreur, kiné-ostéopathe, il est encore plus important d'éviter de se faire mal et nous indique donc cinq gestes préventifs à adopter.

Alors que la période de confinement que nous connaissons en France se poursuit, chacun est amené à faire un peu plus attention à sa santé en l'absence de mobilité quotidienne. Et si pratiquer quelques exercices spécifiques est essentiel pour soigner certaines pathologies naissantes ou chroniques, le mieux est encore de prévenir les « bobos » éventuels lorsqu'on se retrouve coincé entre quatre murs.

Michel Berreur, kiné-ostéopathe, a sélectionné cinq réflexes préventifs que nous devons garder en tête durant ce confinement. Il y a du bon sens là-dedans mais souvent nous l'oublions. Il est donc essentiel de les assimiler... pour pouvoir également les mettre à profit lorsque le confinement sera terminé.

Voici les cinq points de prévention sélectionnés par notre « kiné-ostéo France Bleu » :

1- Pour le cou

On passe des heures le cou fléchi sur son smartphone ou sa tablette. Il faut donc simplement relever les bras et tout va mieux. On évite le téléphone sur l’oreille car c’est une source de douleurs cervicales voire de névralgies cervico brachiales (la sciatique du membre supérieur).

2- Pour le dos

Le temps passé immobile à regarder la télévision et surtout les positions sur le canapé sont sources de douleurs rachidiennes. Attention donc à bien se positionner et à bouger de temps en temps.

3- Pour la forme

Un exercice physique régulier aide à lutter contre la prise de poids, booste le moral et stimule les défenses immunitaires. Par contre un entrainement trop intense fait tout l’inverse : l’OMS préconise 150 minutes par semaine.

4- Pour la main

Le bricolage est source d’accidents domestiques et l’augmentation des blessures à la main surcharge les services déjà bien occupés par ailleurs.

5- Pour la santé mentale

Se créer un cadre avec repas équilibrés et réguliers et on s’astreint à une journée normale. On s’oblige à des activités rythmées, comme si on allait travailler.

Retrouvez également d'autres contenus "santé" avec Michel Berreur, kiné-ostéopathe, qui nous donne des bons conseils en cette période de confinement.

