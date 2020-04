Conseils kiné : garder la forme à la maison

Travailler sa forme physique lorsqu'on est confiné, et surtout en espace restreint, n'est pas quelque chose de facile pour tous. Suivez les exercices préconisés par Michel Berreur, kiné-ostéopathe, accompagné de son associé Jean-François Laethier, masseur-kiné.

Courir une heure par jour autour de chez vous ne vous semble pas suffisant ? Depuis le début du confinement, vous ressentez déjà les conséquences physiques du manque d'activité à laquelle vous étiez habitués auparavant ? C'est tout à fait normal et s'il est important de conserver une forme quasi-olympique à son domicile actuellement (« bien dans son corps, bien dans sa tête! »), il est tout aussi essentiel de la maintenir pour prévenir des coups durs plus tard.

Pour Michel Berreur, kinésithérapeute-ostéopathe, il va falloir chercher à travailler de gros muscles qui vont dépenser beaucoup d'énergie.

On peut par exemple commencer par les cuisses, puis enchaîner avec les muscles fessiers (qui sont aussi des gros muscles) ainsi que les mollets.

Abdos hebdo !

Ne négligez bien entendu pas vos abdominaux. Des séances hebdomadaires et même quotidiennes sont vivement recommandées.

Les abdominaux doivent être travaillés autrement qu'en raccourcissements. On parle alors de gainage. Contrairement aux exercices de raccourcissements (ex : pieds sous l’armoire et on rapproche la tête des genoux) qui compriment les vertèbres et les disques intervertébraux, le gainage est statique. Pour aller croissant dans la difficulté, on va donc faire :

des ½ pompes

la planche

des pompes

des exercices de torsion pour travailler les muscles du haut

et enfin des exercices de torsion pour travailler les muscles proches du bassin

La séance de gainage peut se terminer par des exercices qui feront travailler des muscles postérieurs du dos. On pourra aussi faire des exercices visant à faire travailler les muscles postérieurs des bras à l'aide d'une chaise.

C'est la répétition et la vitesse des mouvements qui vont permettre, dans cette séquence, de faire du cardio.

Prendre le temps de garder la forme

Tous les exercices présentés doivent permettre de travailler 20 minutes quotidiennement, ce qui est "largement suffisant" selon Michel Berreur. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d'ailleurs de pratiquer 150 mn d'activité physique par semaine, soit 2h30.

Alors, on chausse les baskets à la maison ?