Conseils kiné : soigner une entorse du genou à la maison

Comment poursuivre seul une rééducation à domicile liée à une entorse du genou ? France Bleu vous propose d'écouter les conseils de Michel Berreur, kinésithérapeute-ostéopathe accompagné de son associé, Jean-François Laethier, masseur kinésithérapeute.

Vous êtes parti au ski pendant les vacances de février et êtes revenu avec une belle entorse du genou suite à une mauvaise chute ! C'était déjà un coup dur. Sauf que le cabinet de votre kinésithérapeute vient de fermer par mesure de précaution depuis le confinement imposé en France.

Comment poursuivre alors votre rééducation à domicile ? Comment pratiquer les bons exercices pour un prompt rétablissement et ne pas vous couper dans votre élan ? France Bleu vous accompagne et vous propose d'écouter les conseils de Michel Berreur, kinésithérapeute-ostéopathe et de son associé, Jean François Laethier, masseur kinésithérapeute.

Conseils bien évidemment à suivre par tous ceux qui développeraient une entorse en plein confinement à domicile. Attention donc à ne pas glisser dans la salle de bains !

Les symptômes d'une entorse du genou ?

Il est important de détecter rapidement les symptômes d'une entorse pour pouvoir se soigner dans des délais raisonnables. Ces symptômes sont les suivants :

au tout début d'une entorse du genou, la zone est gonflée et douloureuse. Il est difficile de plier ou d'étendre le genou.

à partir de ce moment-là, les ischio-jambiers et les quadriceps ne savent plus comment travailler.

votre genou est "faible".

lorsque vous êtes debout, vous ressentez une impression d'instabilité très gênante

Lorsque vous détectez ces signes, et avant même de commencer des séances de rééducation à domicile, vous pouvez placer de la glace sur votre genou (en l'enroulant dans un torchon par exemple pour empêcher de vous brûler) afin de réduire la douleur et le gonflement.

Les exercices à pratiquer

Michel Berreur recommande de suivre plusieurs étapes pour bien assurer sa rééducation :

Tout d'abord, prendre sa rotule et la bouger dans tous les sens en vous étendant sur votre lit. Vous pouvez ensuite travailler sa flexion et son extension très doucement, sans ressentir de douleurs. faire comprendre aux ischio-jambiers et aux quadriceps comment ils doivent travailler. Installez-vous sur une chaise et pratiquez des exercices de flexion et d'extension. Le but : retrouver une angulation au niveau du genou qui approche les 90°. Il est important de faire travailler ces muscles en même temps afin de bien stabiliser le genou, ce qui est fondamental pour lutter contre la sensation d'érodement. pour renforcer ces muscles, des exercices beaucoup plus lourds et contraignants vont être nécessaires, comme des squats faciles à pratiquer à la maison par exemple.

Une fois que vous ne ressentirez plus de douleurs, que votre genou fonctionnera normalement et que vous aurez retrouvé de la stabilité, vous n'aurez plus qu'à attendre la fin du confinement pour retourner faire du sport.