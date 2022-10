Conseils simples et naturels pour éviter les désagréments de l'hiver.

Pour booster son organisme

Nez qui coule, gorge qui gratte sont des désagréments qui ne sont jamais bien agréables.

Comment limiter au maximum ces petits maux de l'automne et de 'hiver ?

Premier conseil de Martine Blaize de Peretti : le lavage des fosses nasales ! Avec le spray à base d'eau de mer, et ce même quand tout va bien (mieux vaut prévenir que guérir) Ce geste qui doit devenir quotidien permet de nettoyer les sinus, d'enlever la pollution ambiante de la journée. A faire le matin et le soir.

Il est aussi temps de commencer à préparer ses défenses immunitaires ; pour cela pensez à l'huile essentielle de ravintsara. A appliquer sur les points d'énergie, c'est à dire poignets, voûte plantaire. Quelques gouttes suffisent pour cette huile essentielle, à la fois stimulante, antibactérienne, antivirale qui va permettre d'affronter l'hiver.

Enfin, en interne, prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est également un antibactérien antiviral remarquable. À raison d'une quinzaine de gouttes que vous pouvez mettre sous la langue avant de les avaler. Vous pouvez aussi en donner aux enfants, diminuez la quantité et diluez les si besoin dans un verre d'eau ou de jus de fruits. Pensez surtout à choisir l'extrait de pépins de pamplemousse sans alcool.

Pour assainir l'intérieur de votre maison

Pensez tout d'abord à aérer chaque jour ; et au lieu d'utiliser des sprays ou bougies chimiques (pleins de substances nocives pour la plupart), vous pouvez utiliser des feuilles d'eucalyptus que vous faite bouillir dans une casserole d'eau, à feu doux. Les vapeurs agréables se diffuseront dans la maison une fois le feu éteint sous la casserole.

Et, à l'inverses des huiles essentielles qui sont à proscrire chez les asthmatiques, femmes enceintes et petits, il n'y a pas de contre indication.

Pour garder une peau lumineuse et bonne santé

Utilisez la carotte (ca rend aimable et ça donne les fesses roses !) Sous forme d'huile vous pouvez la diluer dans votre crème de jour, ou la mettre seule sur votre visage, surtout si vous avez la peau sèche. Et vous pouvez utiliser ce macérât huileux de carotte sous forme de capsules très riches en bêta carotène et vitamine A ; cela vous donnera un joli teint hâlé et aura un effet antivieillissement.

Préconisation : deux capsules le matin à avaler tous les jours (au moins jusqu'à l'entrée de l'hiver). Puis vous pouvez alterner entre cette carotte et des cures de poudre de levure de bière actives. Ces dernières sont tellement riches en vitamine B qu'elles feront un bien fou à votre peau, vos cheveux et vos intestins.

Parce que, chose primordiale, un bon fonctionnement intestinal se reflète au niveau de la peau !

Et pour avoir des bonnes bactéries au niveau intestinal, pour que nos intestins fonctionnent bien, il faut penser à régénérer ce microbiote régulièrement.

La pollution, les aliments trop préparés, trop industriels, le stress agissent énormément au niveau de notre flore intestinale. Il est donc nécessaire de la régénérer avec la poudre de levure de bière active.

Comment utiliser la poudre de levure de bière ? Faites un mois de cure, vous prenez une cuillère à café tous les jours (dans un yahourt de brebis par exemple) et vous pouvez alterner avec une boisson aux fruits que vous pouvez préparer avec des grains de kéfir. Cette préparation vous donnera une boisson fermentée gazeuse, très agréable et qui a la propriété d'ensemencer les bonnes bactéries dans nos intestins.

Merci à Martine Blaise de Peretti, pharmacienne-herboriste et auteure de "Se soigner par les plantes", aux éditions Eyrolles.