Contrairement au cliché, personne ne peut accomplir deux tâches en même temps

Nous avons tous et toutes le même cerveau, mais il existe un cliché persistant : les femmes seraient capables d'accomplir plusieurs tâches en même temps et pas les hommes. Oubliez cette idée reçue : quel que soit le genre de son propriétaire, le cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça.

Le cerveau fonctionne à notre insu toute la journée pour effectuer les gestes du quotidien. Et les études en neurosciences sont formelles : nous avons tous le "même" cerveau.

Pourtant, nous avons tous plus ou moins été confronté à ce cliché misogyne bien ancré dans les mentalités : les femmes seraient capables d'accomplir plusieurs tâches en même temps et pas les hommes.

Invitée d'Églantine Éméyé dans C'est déjà demain, Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherches au CNRS, auteure d'Une journée dans le cerveau d'Anna (Eyrolles), dément formellement cette idée reçue.

L'automatisation en question

Notre cerveau est capable d'accomplir deux tâches en même temps uniquement si l'une des deux est automatisée : marcher tout en discutant avec quelqu'un par exemple, la marche étant une action complètement automatisée. Les choses se corsent pour effectuer des gestes plus complexes et ce n'est pas une question de genre.

On a l’impression qu’on arrive à faire plusieurs choses en même temps, mais en réalité, c’est source d’une grande fatigue.

Le multitasking au prix d'une immense fatigue

Et s'il nous arrive de multiplier les actions, c'est au prix d'une grande fatigue et d'un grand stress, indique Sylvie Chokron car notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour être divisé. Pour y arriver, la solution consisterait à automatiser certaines tâches au même degré que la marche ou la respiration... un sacré défi à relever pour nos neurones ! Et qui sait, peut-être apprendrons-nous un jour à diviser notre attention grâce à la plasticité du cerveau. En attendant, pensons à tous et toutes nous ménager, surtout en cette période particulière.

Odorat, rêve, rire... : les pouvoirs insoupçonnés du cerveau

Réécoutez l'émission pour apprendre d'autres choses fascinantes sur cet organe incroyable. Le saviez-vous ? L'odorat peut déterminer certains de nos comportements par exemple. Si l'on se souvient de nos rêves c'est sans doute qu'on a mal dormi. Le rire peut être une véritable thérapie car il génère des souvenirs heureux. Ou encore l'humilité est un moteur de développement cognitif...