Coronavirus : comment France Bleu continue de vous informer en respectant les consignes sanitaires ?

Comme tous les Français, les équipes de France Bleu sont appelées à se déplacer le moins possible et à réduire leurs interactions pour se protéger, pour protéger leurs proches et pour contribuer aussi à endiguer la progression de l’épidémie. Découvrez comment les équipes d’organisent.

L’épidémie de coronavirus qui s’intensifie en France et les mesures de confinement prises par le gouvernement poussent France Bleu et l’ensemble des radios locales à innover pour continuer à vous informer tout en respectant les consignes sanitaires.

Depuis plusieurs jours, France Bleu s’organise pour préserver sa capacité à informer et à créer du lien entre les Français dans cette crise, et assurer cette mission aussi longtemps qu’elle durera.

Travail à distance, limitation du nombre d’invités dans les studios, quasi-arrêt des reportages sur le terrain, France Bleu donne encore plus la parole à ses auditeurs.

Axelle Labbé, journaliste à France Bleu Paris vous fait la visite.