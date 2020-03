Coronavirus: comment promener son chien !

Les promenades doivent être brèves et se faire dans le périmètre de votre domicile (pas au-delà de 500 mètres). Il est interdit de promener le chien à plusieurs. Un seul adulte par sortie est autorisé. Avec l'attestation de sortie dûment remplie avec la date et l'horaire de sortie sur l’attestation de déplacement dérogatoire que tout Français doit porter sur lui lorsqu’il sort de son domicile.

Il y a quelques précautions à prendre :

D'abord promener votre chien en laisse, tout en le gardant près de vous pour éviter le contact avec les autres

Respecter soigneusement la règle d'un mètre de distance entre vous et les passants, mais aussi entre votre animal et les personnes : c'est un point particulièrement important pour éviter la propagation du virus

Faire un shampoing à votre animal si vous savez qu'il a été en contact avec une personne atteinte du coronavirus, pour éviter qu'il ne garde des gouttelettes issues d'éternuements dans son pelage.Dans la mesure du possible, donnez la possibilité à votre chien de se dépenser chez vous, grâce à des jeux et des activités sportives. Ainsi, vos balades à l'extérieur pourront rester courtes et utilitaires, pour que votre animal puisse faire ses besoins dehors rapidement et revenir à l'intérieur avec vous.

De manière plus générale, il est important d'essayer de rester calmes pendant cette période : les animaux sont de vraies éponges, et ressentent nos émotions ! Votre chien ou chat sera certainement content de passer du temps avec vous pendant ces prochaines semaines, mais si vous êtes très stressé, il risquera de l'être aussi.

Comment promener son chien si on est atteint du coronavirus Covid-19 ?

Essayez de trouver des solutions pour que quelqu'un d'autre s'occupe de votre animal à votre place. Un voisin ou un proche pourrait s'occuper de lui pendant votre maladie et période de quarantaine.

En effet, si vous éternuez ou toussez à proximité de votre animal, il se peut qu'il garde des microgouttes dans son pelage qui pourraient transmettre le virus à d'autres humains, même si les chiens et chats ne peuvent contracter le coronavirus Covid-19 pour le moment. C'est moins grave si votre animal ne sort pas, mais s'il entre en contact avec d'autres personnes, que ce soit dans votre foyer ou dans la rue, cela pourrait propager le virus.

