Coronavirus en Pays de la Loire : le confinement, c'est comment chez vous ?

Après plus de 24 heures passées en confinement, chacun cherche des occupations, spécialement lorsqu'il y a des enfants à la maison. Mais cette période est aussi compliquée pour les personnes seules. Donnez-nous vos conseils pour vous occuper et occuper toute la famille !

Le confinement est désormais un fait acquis. Les enfants sont à la maison, il faut s'occuper et surtout les occuper. Ecole à la maison, jeux de société, écrans, applications, quels sont vos trucs pour les occuper toute la journée ?

Recettes simples et bon marché

Pendant cette période, il faut aussi cuisiner plus que d'habitude. Sans cantine ni restaurant ou restaurant d'entreprise, il faut à présent préparer deux repas par jour. Comment faites-vous ? Avec vous des recettes simples et bon marché ? Quelles sont vos astuces pour ne pas vider le frigo et les placards trop vite ?

C'est aussi une période compliquée pour les personnes seules. Comment faites-vous pour rester en contact avec vos proches ? Comment vous occupez-vous ?