Coronavirus et confinement, tous solidaires ! France Bleu Gironde relaie vos initiatives à 8h45

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les Girondins s’organisent et font preuve d’imagination : Aide aux courses, veille de quartiers et des voisins, dispositifs spéciaux mis en place pour les entreprises et les salariés, etc… France Bleu Gironde met en avant vos initiatives solidaires.

Aujourd'hui, des repas préparés pour les soignants, une plate forme d'aide aux devoirs lancée par la région Nouvelle-Aquitaine, un groupe Facebook solidaire lancé par la mairie de Saint-Médard-en-Jalles et une chanson composée spécialement pour vous inciter à rester à la maison !

Des repas pour les soignants

Préparer un plat simple et bon et qui pourra être réchauffé rapidement et le déposer devant la porte d’un soignant qui galère depuis le début de l’épidémie de coronavirus et qui n'a pas forcément le temps de faire la cuisine. Voici l'idée lancée par Kevin Tran, Bordelais qui refuse de laisser le personnel hospitalier se démener tout seul, et qui a décidé de leur apporter de l’aide au quotidien pour la préparation de leurs repas. Cet informaticien de 36 ans, rodé au télétravail depuis belle lurette, a lancé une page Facebook baptisée « Aidons nos soignants – Un repas pour eux » !

Aide aux devoirs

La région Nouvelle-Aquitaine propose depuis ce weekend une plateforme d’aide aux devoirs. Des enseignants répondent aux questions des élèves confinés à la maison en Français, mathématiques, physique, Anglais, Espagnol. Avec la mise en place d’un numéro accessible du lundi au jeudi de 14h à 20h au 05 57 57 50 00 !

Les élèves travaillent dans leurs chambres © Radio France - Nicolas Fauveau

Initiatives à Saint-Médard-en-Jalles

Vendredi 20 mars, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a créé via sa page Facebook le groupe « Saint-Médard initiatives solidaires ! #MairieSMJ #Covid19 » dans l'objectif d'apporter aux Saint-Médardais un service d'entraide locale efficace face à la crise sanitaire exceptionnelle actuelle. Ce groupe permet, entre autres, la mise en relation de demandes et de propositions dans la limite des règles édictées par le gouvernement (courses alimentaires pour un tiers, promenade de chiens…), de partager des idées d’occupation ludiques ou pédagogiques, des bons plans, des recettes de cuisine économiques, de communiquer des informations de la ville, de mettre à disposition des ressources autorisées… Bref, tout ce qui pourra aider les habitants à mieux vivre le confinement et à développer le lien entre voisins et entre Saint-Médardais.

Un groupe solidaire à Saint-Médard-en-Jalles - Mairie de Saint-Médard-en-Jalles

Everybody Home !

Le duo pop Bordelais Granny Smith a un message important à vous faire passer en ces jours troublés : restez à la maison !