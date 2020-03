Coronavirus : France Bleu Paris vous aide à trouver des solutions !

France Bleu Paris 100% solidaire : ensemble on s'entraide pour organiser la vie quotidienne des personnes les plus fragiles

Depuis mardi 17 mars à 12h, nous sommes en confinement, mais si nous pouvons encore, attestation en poche, sortir pour certaines raisons, et notamment faire nos courses, il est de notre devoir de protéger les personnes les plus fragiles en leur évitant d'avoir à sortir de leur domicile.

Vous êtes une association, une collectivité, un professionnel, un groupe de solidarité ou même un particulier ? Vous souhaitez proposer votre aide ou nous faire part d’un besoin, nous pouvons relayer votre histoire !

Le standard de la radio est à votre écoute au 01.42.30.10.10 aux heures d’ouvertures et il vous est possible à toutes heures de remplir le formulaire ci-dessous.

Les coordonnées que vous nous fournirez ne seront pas rendus publics et nous serviront à vous recontacter si besoin.

Vous pouvez également passer par ce formulaire.

100% solidaires, 100% ensemble !