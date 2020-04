Coronavirus: gardez vos bouchons en plastique à la maison pour Bouchons 276

Les points de collecte sont actuellement fermés et les activités de l'association Bouchons 276 sont stoppées mais quand tout reviendra à la normale vous pourrez rapporter vos bouchons, comme avant!

L'association Bouchons 276 a été créée en 2003. Reconnue d'intérêt général , elle collecte tous les bouchons en plastique , qu'elle revend pour attribuer ensuite, 2 fois par an, en juin et en décembre, des aides financières à des personnes en situation de handicap.

Depuis sa création, l'association Bouchons 276 a versé 674 578,80 € d'aides avec plus de 2860 tonnes de bouchons recyclés.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les points de collecte des bouchons, dans les commerces, les entreprises... ne sont plus accessibles au public et les manifestations sur lesquelles l'association se déplace ont été annulées, mais comme tous le monde continue de faire ses courses vous pouvez garder à la maison vos bouchons en plastique (bouchons de bouteilles d'eau, jus de fruits, lessive, shampoing, pâte à tartiner...) pour les rapporter ensuite dans les lieux habituels.

Dab Delaporte fondateur de Bouchons 276 © Radio France - Serge Baillivet

Dab Delaporte, président fondateur de Bouchons 276 tient à saluer le travail des bénévoles qui tout au long de l'année se mobilisent sur le terrain, récupèrent, trient les bouchons.

Un nouveau défi pour Bouchons 276

En septembre 2019, Adrien Heimburger, jeune bénévole de l'association a proposé de mettre en place le "Challenge des écoles".

L'idée est de demander aux élèves de collecter un maximum de bouchons pendant l’année scolaire avec récompenses promises aux plus performants. 180 établissements ont décidé de s’impliquer dans ce challenge et ce, sur toute la Normandie (Eure ; l’Orne ; Calvados et la Seine-Maritime).

Le challenge des écoles Bouchons 276 - Bouchons 276.com

430 points de collecte en Normandie principalement dans l'Eure et la Seine Maritime, mais aussi dans l'Orne et l'association recherche des partenaire dans la Manche et le Calvados. Si vous souhaitez installer un point de collecte contactez l'association Bouchons 276.