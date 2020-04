Coronavirus : La sophrologie pour combattre l'anxiété

Chaque jour à 6h40 et 8h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté déniche pour vous des idées d'occupations en cette période de confinement.

Agenda "confiné" du Jeudi 2 Avril 2020 Copier

Valérie Harti, sophrologue à Laval, vous propose des séances par visioconférence

Prenant modèle sur son ancienne formatrice ayant lancée le collectif "I Love Sophro", Valérie Harti à donc décidée de se lancer dans la visioconférence. Confinement oblige...

Elle propose des séances gratuites illimitées pour l'ensemble du personnel soignant et une séance offerte pour toutes autres personnes. Des séances d'une durée d'une heure pour par exemple vous aider à diminuer votre anxiété. Avant de contacter Valérie Harti et pour obtenir un résultat positif de la Sophrologie il faut être volontaire et disposé notamment à parler. Parler de soit.

Il y'a quelque chose de très important, il faut vraiment avoir envie. [...] Il se peut aussi qu'il n'y est pas de lien, qu'il n'y est pas de relation de confiance qui se crée entre moi et certaines personnes - Valérie Harti

Vous pouvez contacter Valérie Harti au 06 28 31 05 06, par mail à v.harti@vhsophrologue.fr ou directement sur sa page Facebook.