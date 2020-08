Coronavirus : les prémices d’une deuxième vague dans les Bouches-du-Rhône ?

Un certain relâchement est perceptible dans l’application des gestes barrières. Sur le marché d’Aix en Provence, les usagers oscillent entre "retrouver sa vie normale" et respecter des nouvelles règles sanitaires.

"Sur le marché de plus en plus de gens portent le masque", assure un vendeur de légume. Pourtant ils sont plusieurs au micro de France Bleu Provence à confier un certain relâchement.

"Les gens portent le masque mais sous le menton… C’est pas très utile", indique Aurélie croisée sur le marché de la place Richelme. Un peu plus loin, Tiphanie ne veut pas céder à la panique mais en appelle à la responsabilité de chacun: "il ne faut pas tomber dans la psychose mais quand on est adulte, on fait des choix pour le respect des plus fragiles".

La crainte d'un retour de bâton à l'automne

Martin est médecin. Pour lui on assiste à un glissement idéologique majeur : "au départ les mesures barrières étaient pour éviter un engorgement des capacités d'accueil en réanimation pour les cas les plus graves, aujourd'hui on est sur la gestion de risque et la question devient plus politique que sanitaire." S’il porte le masque, c'est plus par respect des autres que par respect des règles éditées par la préfecture.

Isabelle habite Aix-en-Provence, pour elle la seconde vague est à craindre à l’automne. Elle note un relâchement mais se veut compréhensive : "les gens n’ont pas forcément envie de penser à la covid-19, ça a été suffisamment difficile pour eux." Mais elle-même respecte les nouvelles règles sanitaires : un masque chirurgical sur le nez pour faire son marché en extérieur