Coronavirus : les réponses à vos questions avec les experts de France Bleu Picardie

Il est de plus en plus présent et proche de tous. Pour répondre à vos questions, France Bleu Picardie vous ouvre l'antenne ce lundi 9 mars de 9h à 10h.

Quels sont les symptômes à surveiller ?

Quel comportement avoir pour limiter les risques ?

Salarié, employeur : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Télé-travail, quarantaine : que dit le droit du travail ?

Posez vos questions au 03.22.92.58.58.

Pour vous répondre et vous donner des conseils en direct, deux experts sont dans le studio avec Patrick Vincent :

- Maître Amandine Hertault, avocate spécialiste en droit du travail à Amiens

- Le Docteur Hervé Decoussy, médecin coordinateur SMTVO (Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise)