Covid-19 : comment faire face au stress ?

À la peur de l’épidémie de Covid-19 s’ajoute désormais l’angoisse du confinement. Inactivité, promiscuité ou au contraire solitude, autant de facteurs qui peuvent faire de notre quotidien un enfer et nous faire perdre de vue que nous ne devons avoir qu’un objectif : nous protéger et protéger les autres. Le stress et la peur empiètent sur nos facultés cognitives, en d'autres termes : ils nous rendent moins intelligent et nous empêchent d’avoir les réactions appropriées aux situations. Il est vital de nous en rendre compte et de ne pas les laisser s’installer.

Benjamin Lubszynski, psychothérapeute

Ce qu’il faut retenir :

Il nous faut nous apprendre à nous occuper. Nous ne sommes pas habitués à ne rien faire, il faut que nous cherchions d’autres occupations que la télévision ou Internet, qui sont des activités potentiellement anxiogènes

Il faut chercher à bien dormir. C’est capital pour réduire le stress

Il faut discuter de ce qui se passe, même avec les enfants, en évitant les détails les plus anxiogènes. Ce peut-être un excellent moment pour leur transmettre les gestes d’hygiène élémentaires qui s’avèrent en ce moment salvateurs

Il ne faut ni nier ni taire les difficultés de la promiscuité, il faut les partager, trouver des moments de solitude. On peut éventuellement au sein du couple mettre en place des codes signifiants à l’autre que la colère monte ou que l’on a tout simplement besoin de rester seul (lever le bras, siffler, etc.)

En favorisant la communication, on peut transformer ce temps contraint en temps utile. C’est le moment d’apprendre à se parler et à se redécouvrir, à partager des choses

On est contraint à une peur de l’autre très archaïque car il est potentiellement pathogène. Il faut appliquer les gestes de sécurité et repenser les choses de façon hiérarchisées : on n’aura assez de pâtes et de papier hygiénique. Et même si on n’en a pas assez, on dispose d’autres solutions. La seule chose qui compte, encore une fois, c’est de se protéger et protéger les autres.

Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute et coach. Sa chaîne Youtube d'hypnose fait déjà dormir des centaines de milliers de personnes. Il est notamment l'auteur de Bien dormir ça s'apprend aux éditions du Rocher.