Covid-19, dommages collatéraux

On connaît les difficultés liées à l'actuelle pandémie rencontrées par les artisans et commerçants. Mais on ne pense pas toujours aux effets induits...

Les effets du Covd-19 peuvent évidement être dramatiques, le confinement s’avère parfois compliqué, voici quelqu’un qui fait contre mauvaise fortune bon coeur. Barbara Vetter tient un superbe salon de coiffure et de soins dans un petit village entre Colmar et le Rhin, Heiteren. Tout va bien, le salon et ses 6 employées sont ravis, les clients du village et des environs aussi, jusqu’à l’arrivée du Covid-19.

Barbara Vetter, Coiffure à Heiteren Copier

Heiteren, Barbara Vetter, coiffure et beautée © Radio France - guy wach

L’atelier et le salon de beauté de Barbara Vetter à Heiteren rouvrira, on l’espère bientôt. Tenez bon !