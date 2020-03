Covid-19 et confinement: France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux agriculteurs, préparation de repas, cours en ligne, écoute téléphonique, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant les initiatives solidaires.

Tous solidaires, avec aujourd'hui lundi 30 mars, une cellule d'écoute téléphonique mise en place par l'ARS (Agence Régionale de Santé), une entreprise de promenade et gardiennage d'animaux de compagnie , Amiimo, qui rend gratuits ses services durant le temps du confinement, un groupe pop/folk bordelais qui délivre un joli message sur un clip terriblement d'actualité.

Un soutien psychologique Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine

De nombreuses plateformes ou cellules d’écoute se sont déployées en Nouvelle-Aquitaine. L'Agence Régionale de Santé (ARS) vous donne les contacts nécessaires. Certaines plateformes s’adressent à tous, d’autres sont spécifiques aux professionnels de santé pour lesquels la crise sanitaire peut générer des difficultés psychologique dans leur quotidien professionnel. Retrouvez le numéro des cellules d’écoute et de soutien de votre département , la Gironde : Cump33 (Cellule d'urgence Médico-Psychologique) dédiée uniquement aux professionnels de santé, et CRP SUD NA ( Centre Rééducation du Psychotraumatisme) dédié lui au grand public. Pour ce dernier , il faut composer le 0800 710 890 de 10h à 18H.

Pendant le confinement, AMIIMO prend soin de vos animaux de compagnie

Une belle initiative durant cette période de confinement , celle de la jeune entreprise Amiimo qui est un service de promenade et de gardiennage des animaux de compagnie. Amiimo a décidé de s'engager tout au long de cette situation inédite et imprévisible. Leur message s'adresse principalement aux personnes âgées, au personnel soignant, au personnes à mobilité réduite...la petite société a décidé de prendre en charge vos chiens gratuitement pour des promenades, en prenant le plus de précautions possibles: utilisation de gants ou de gel hydro-alcoolique pour éviter tout contact avec les propriétaires . Si vous êtes concernés vous pouvez les contacter à cette adresse : contact@anmiimo.fr

Offrez vous "La grande évasion" avec la revue Far Ouest

Autre belle initiative, celle de la Revue Far-Ouest qui s'associe à la communauté des producteurs et productrices de films régionaux pour lancer LA GRANDE EVASION . Alors la grande évasion qu'est ce que c'est ? C'est plus de 20 heures de programmes qui sont mis à la disposition de tous. Vous allez découvrir des œuvres très variées : des documentaires, du sport, le l'art de la fiction...avec un objectif commun : pouvoir s'évader en restant chez nous. Ce contenu culturel et 100 pour cent Local est valable durant toute la durée du confinement en accès libre. Il suffit de se rendre sur le site de la revue revue-farouest.fr

Le groupe Bordelais de Folk High Square County livre une vision poétique et solidaire de la crise

Martin Peix est le gérant de la librairie Le Passeur au 9 de l’Avenue Thiers. Il est aussi le chanteur et guitariste du groupe Bordelais de Folk High Square County. Le groupe a pensé à tous ses confrères musiciens durant ces moments difficiles. Bordeaux est belle et bien endormie, sans musique, sans concerts, sans Festivals. C’est dans ce contexte que chacun des membres du groupe ne s’est pas laissé abattre, prenant des bribes de vidéo des rues de Bordeaux (avec attestation !), du pont de Pierre, de Darwin, de l’hippodrome d’Eysines, du bois de Canéjan, lieux de domiciles respectifs, pour en créer un « clip » avec les moyens du bord sur leur chanson « The Poet’s Delay », paroles d’un poème d’Henry David Thoreau enregistrée et mixée par un autre musicien Bordelais Julien Pras.