Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Un groupe Facebook 3D Makers Gironde 33 qui fabrique gracieusement des visières de protection pour les personnes les plus exposées, la Mairie de Bordeaux qui relance l'idée des bonnes vieilles affichettes pour communiquer demandes et propositions entre voisins, et un habitant de Villenave D'Ornon qui ajoute sa note d'humour en chanson.

Des visières de protection fabriquées grâce aux imprimantes 3D

Un groupe Facebook s'est créé en Gironde avec des volontaires pour imprimer des visières de protection. Ce groupe s'appelle 3D Makers Gironde 33, et il distribue gratuitement des visières de protection à tous les professionnels en contact avec du public , qui ont besoin de cette protection, et qui on font la demande. Si c'est votre cas , allez faire un tour sur 3D Makers Gironde 33. Aujourd'hui le groupe répond toujours présent mais commence à manquer de matériel, et France Bleu Gironde relaie leur appel. Appel en direction des professionnels de l’impression 3D, des fournisseurs pour les bobines PLA ( qui permettent la fabrication d'objets en 3 dimensions) et les magasins pouvant fournir des feuilles transparentes .

Des affichettes pour communiquer à "l'ancienne" de façon efficace

En complément de la plateforme internet municipale jeparticipe.bordeaux.fr, la ville propose aux Bordelais une affichette destinée à favoriser les contacts utiles entre voisins : "Tous mobilisés, tous solidaires". Habitants de résidences, d'immeubles collectifs ou même de maisons individuelles, chacun peut apposer l'affichette sur ses lieux de passage habituels, pour renforcer l'entraide et le lien social. Sur l'affichette, deux colonnes : une colonne pour les personnes pouvant proposer leur aide et une autre pour les personnes ayant besoin d'aide. Il suffit de s'inscrire avec un bon vieux stylo. Le document imprimable est disponible en cliquant sur ce lien "Tous mobilisés, tous solidaires".

En période de confinement , la créativité à l'honneur!

Thomas Mazellier habite Villenave D'Ornon, et visiblement le confinement et toutes les nouvelles pratiques liées à la crise l'inspirent. la preuve , à retrouver sur son Facebook, notamment lors de cette parodie d'un rappeur dealer de pâtes.