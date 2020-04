Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

La Mairie de Bordeaux qui encourage la fabrication de masques artisanaux selon un modèle fiable, l'association Etikbnb qui met en relation propriètaires de logements vides et personnel médical souhaitant se rapprocher du lieu de travail, et clowns stéthoscopes qui créent une chaîne youtube.

Doit-on désormais tous porter un masque pour sortir?

Après plusieurs valses-hésitations, le gouvernement préconise le port du masque, même artisanal. La Mairie de Bordeaux relaie ce message en incitant chaque citoyen de bonne volonté ou association, à fabriquer artisanalement ou en série, des « masques barrières » en tissu, suivant le modèle agréé par l’AFNOR. La plateforme jeparticipe.bordeaux.fr mettra en relation des producteurs et des demandeurs. Elaboré par l’Association française de normalisation et 150 experts, ce modèle de masque n’est pas un dispositif médical. Il est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il n’exonère à aucun moment l’application des gestes barrières. C’est une protection supplémentaire pour les personnes saines ou asymptomatique, lorsqu’elles se déplacent ou travaillent.

Comment faire un masque de protection © Getty - picture alliance/contributeur

Un hébergement pour le personnel médical

Tous les soirs à 20h de millions des français se donnent rendez-vous pour applaudir l’ensemble du corps soignant. Ce geste bien que simple, nous rappelle combien leur travail est déterminant pour faire face à cette crise sanitaire. Car ce sont eux qui par leur vocation professionnelle et engagement quotidien sont auprès des patients atteints du COVID-19. Mais parfois et très souvent, ces hommes et ces femmes exercent leur activité médicale loin de leur domicile, ce qui rajoute une contrainte de plus à leur mission auprès des malades. Etikbnb est une association, une plateforme et une manière de s’engager pour soutenir soignants et aide-soignants qui cherchent un logement (dans des hébergements vacants) de courte durée pendant cette période de crise.

Restez chez vous © Getty - SOPA Images / Contributeur

Trois soignants de Bordeaux en renfort à Nancy

Trois soignants de la maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle se sont portés volontaires pour renforcer le CHRU de Nancy débordé par le nombre de patients victimes du Coronavirus.Leur savoir-faire en réanimation a notamment permis de former dans l'urgence du personnel local. France Bleu leur dit Bravo !

Ensemble faisons un pied de nez à la maladie!

Malgré le confinement les clowns stéthoscopes gardent un lien avec les enfants hospitalisés. Depuis Le 10 Mars les clowns stéthoscopes n'interviennent plus au CHU Bordeaux ou dans les Ehpad mais pour garder le contact malgré tout ils ont lancé une chaine Youtube. Tous les matins une nouvelle Video est postée , histoire de garder le moral.