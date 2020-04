Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

La ville de Bordeaux qui vous fournit l'annuaire des tous les commerces ouverts, les bénévoles de la Croix Rouge en Gironde qui font les courses à votre place, la ville de Sainte-Foy-La-Grande qui ouvre un espace spécial Covid-19, et une note de légèreté avec Gaëlle et Gabriel.

Pour faire ses courses , on reste à proximité

Dans le contexte de crise sanitaire, afin de faciliter la vie des Bordelais et d'accompagner les commerçants sédentaires et non-sédentaires, la ville de Bordeaux met en place un annuaire, régulièrement mis à jour. Cet annuaire recense les commerçants de proximité de denrées alimentaires qui sont ouverts et/ou proposent la livraison à domicile, les commandes, la vente à emporter. Vous pouvez retrouver cet annuaire en cliquant sur ce lien "annnuaire des commercants.

Faites vos courses près de chez vous - France Bleu

Les bénévoles de la Croix Rouge répondent "présent"

Durant la crise sanitaire, les bénévoles girondins se mobilisent. Un numéro d’appel national centralise les démarches .Près de 300 bénévoles girondins s’engagent dans la lutte contre l’isolement en ces temps de crise sanitaire, selon Mickaël Salgado, le président départemental de la Croix-Rouge français. Depuis quelques jours, ils peuvent intervenir au domicile des particuliers dans le cadre d’une conciergerie solidaire mise en place au niveau national, à partir d’un seul numéro le : 09.70.28.30.00. Dans chaque département, les équipes s’organisent. Elles proposent d’abord une écoute, "un soutien psychologique" ou encore des paniers types de denrées alimentaires (payants sauf pour les plus démunis). Les "livreurs- bénévoles" peuvent également acheter des médicaments, munis d’une ordonnance.

La Croix Rouge © Getty - Europa Press News / contributeur

Ouverture d'une cellule spécialisée à Sainte-Foy-La-Grande

A Sainte Foy-La-Grande, la Salle Clarisse Brian est transformée en centre d'accueil Covid-19 . Les médecins généralistes du territoire, en coordination avec la Communauté de Communes du Pays Foyen, la mairie de Sainte-Foy-la-Grande et les médecins du centre de santé, organisent depuis le 1er avril des consultations médicales dédiées aux patients suspectés de Covid-19. Les consultations sont organisées tous les jours (7j/7, y compris les jours fériés) de 14h à 17h à la salle Clarisse Brian, 8 rue Jean-Louis Faure. Merci au passage, aux professionnels de santé et administratifs qui se sont portés bénévoles pour intervenir dans cette cellule avec les médecins. Toute personne intéressée pour participer doit contacter le Centre de Santé du Pays Foyen au 05 54 19 00 50.

Sainte Foy-La-Grande © Getty - Philippe Roy

La minute de détente

A Saint Médard en Jalles, un jeune couple Gaëlle Delas et Gabriel Andrieu profitent du temps qui leur est donné durant le confinement pour faire parler leur imagination et offrir à chaque fin de semaine sur Facebook une composition ou adaptation sympathique et optimiste malgré tout. Au départ, c’était juste pour amuser Léa, leur petite fille et puis il sont pris au jeu. France Bleu Gironde est ravie de vous les présenter.

