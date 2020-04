Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Accéder au contenus des bibliothèques de la métropole en ligne, préparer de futures sorties à vélo, manger des fruits et légumes de saison en aidant nos cultivateurs, et visiter les lieux emblématiques de Bordeaux juste au son d'une voix. C'est ce que vous propose France Bleu Gironde.

Vos bibliothèques chez vous en 1 clic !

Pendant la période de confinement, vous pouvez bénéficier de l'offre Bib En Ligne sur le portail des médiathèques de Bordeaux Métropole qui permet de lire des magazines, regarder des films ou consulter des cours.

Pour pouvoir y accéder, il faut simplement être inscrit dans une des bibliothèques municipales du territoire métropolitain. Je ne suis pas inscrit à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Comment faire ? La mairie de Bordeaux met en place, durant cette période particulière, un formulaire afin de vous inscrire à la bibliothèque municipale de Bordeaux.

Une fois rempli, vous recevrez par mail, sous 48h, votre numéro de carte d'abonné qui vous permettra ensuite de vous inscrire à Bib En Ligne. Inscrivez-vous en ligne à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Comment accéder à Bib En Ligne ? Si vous êtes inscrit dans une des bibliothèques municipales de Bordeaux Métropole, vous devez créer un compte sur Bib En Ligne. Ca se fait tout simplement en allant sur le site : https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr. En 3 clics c'est fait!

Bibliothèque en ligne © Getty - picture alliance / Contributeur

Pendant le confinement, l'équipe de Vélo-Cité est là !

Durant la durée du confinement, l’atelier de réparation participatif de la Maison itinérante du vélo de la rive droite continue… en ligne ! Comment ça se passe? Posez toutes vos questions mécaniques en direct sur la page Facebook « Atelier vélo numérique » (entre 13h et 16h du mercredi au vendredi) ou quand vous le souhaitez par mail à atelier@velo-cite.org+ d'infos Poser une question. En complément, l'atelier de la Maison itinérante du vélo vient de publier des fiches techniques pour vous accompagner dans l'entretien et la réparation de votre vélo : Diagnostiquer son vélo, régler sa posture, son vélo, ses freins ... toutes les semaines, l'atelier met à votre disposition des fiches disponibles sur son site internet.

Vélo Cité © Getty - Fotoholica Press / Contributeur

La ville de Langon organise des mini-marchés

Depuis le mardi 7 avril, et dorénavant tous les mardis et vendredis, de 8h à 12h sur la place Kennedy à Langon, se déroule un mini-marché, limité à dix producteurs.Il s’agit de « marchés de dépannage afin que les producteurs locaux puissent vendre leur production et leur surplus ». Et notamment pour « aider les producteurs de fraises et d’asperges, fortement touchés par la crise. Une fois sur deux, il y aura aussi un vendeur de poisson, d’huîtres ou de poulets. » Pour plus d’infos, cliquez sur ici.

Petit marché © Getty - Siqui Sanchez / Contributeur

Redécouvrir votre ville grâce aux podcasts

Pour les guides indépendants, le printemps est une période de forte activité. Pas cette année. Normalement, Bordeaux Walking Tours aurait dû entamer sa 7e saison avec une quinzaine de guides-conférenciers dans (presque) toutes les langues pour des visites souvent originales, à pied ou… en courant. Hela Mansour, la directrice franco-américaine de la société, a décidé de faire contre mauvaise fortune bon coeur en diffusant des podcasts sur le Triangle d’Or, Notre-Dame ou les inévitables mascarons. Pas de visite virtuelle ici, mais des suggestions sensibles. Les podcasts sont disponibles sur le site ou sur l’application Loving Bordeaux disponible sur Google Play ou App Store.

Loving Bordeaux - Bordeaux Walking Tour

Restez chez vous! France Bleu Gironde 100% solidaire.