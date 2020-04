Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

La Ville de Bordeaux et la métropole qui s'engagent à fournir des masques aux habitants, le collectif Solidarité-Continuité Alimentaire qui vient en aide aux étudiants, la Ville de Talence qui ouvre des drives de produits frais , et de bons conseils pour gérer la relation parents/enfants.

Le port du masque bientôt obligatoire?

Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian et le président de Bordeaux métropole Patrick Bobet ont décidé de doter de masques les habitants de la ville et de l’agglomération. Les services de la Ville sont entrés en contact avec une dizaine d’entreprises ou fabricants, susceptibles de fournir rapidement, des milliers de « masques barrières ». Il se pourrait que Nicolas Florian suive l’engagement de Christian Estrosi, à Nice, et rende le port de ces masques obligatoire sur la voie publique. Dans un communiqué transmis en début de semaine, les équipes de Nicolas Florian ont fait savoir qu’elles « sont entrées en contact » avec une dizaine d’entreprises ou de fabricants, susceptibles de fournir rapidement, près de 800.000 « masques barrières ».

Masque lavable © Getty - Picture alliance/contributeur

Le collectif Solidarité-Continuité Alimentaire Bordeaux, au secours des étudiants précaires

Avec les différentes mesures liées à l'épidémie du Coronavirus, la situation des étudiants les plus précaires et isolés est devenue très compliquée. La cessation de l'activité économique qui les prive de travail et donc de revenus, l'activité réduite voire nulle des restaurants universitaires ou encore l'arrêt de services d'aide existants comme les Restos du Coeur ou le comptoir d'Aliénor sont des exemples de conséquences qui les touchent. Le collectif "Solidarité- Continuité Alimentaire Bordeaux" constitué de doctorants, post-doctorants, maîtres de conférence, et étudiants, a été créé à l'occasion. Son but est de mettre en place une aide en apportant des éléments de première nécessité aux résidences universitaires.

Solidarité-Continuité Alimentaire © Getty - Simona Granati - Corbis / Contributeur

Talence ouvre 3 drives de produits frais

Depuis hier la ville de Talence permet à des commerçants volontaires des trois marchés de plein air habituels de la ville, de poursuivre leurs activités sous forme de drive et dans des conditions de sécurité strictes. Le principe est simple : chaque habitant passe commande par téléphone auprès des commerçants volontaires de produits frais, ceux-là même des marchés habituels. Il vient récupérer, à pied, sa commande le jour du drive, dont la date est la même que celle habituelle des marchés de plein air. Depuis le 7 avril, une plateforme en ligne - une page dédiée https://www.talence.fr/drive-frais/ centralise les types de commerces, les produits et contacts des producteurs par lieu de marché.

Les trois drives seront ouverts de 9h à 12h, le mercredi place Alcalà, le samedi place Aristide-Briand et enfin le dimanche à Thouars.

Drive Fermier à Talence - France Bleu

Parents et enfants confinés sous un même toit

Depuis quelques semaines, nous menons de front plusieurs vies. A la fois parent, télétravailleurs ou travailleuses, chacun doit endosser tour à tour le rôle de professeur, infirmier, coach sportif, éducateur, cuisinier, etc. parfois sans vocation particulière et dans un environnement pas toujours propice.

Il faut alors puiser dans ses ressources, se renouveler et imaginer de nouveaux repères pour chaque membre de la famille. Voici , au bout de ce lien "le guide des parents confinés" des conseils très utiles. D'autant plus utile qu'il aurait aussi pu s'appeler "le guide des grands parents confinés".