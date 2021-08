Covid-19 : la vaccination en question sur RCFM

Tous vaccinés ? Journée spéciale ce lundi sur le réseau de France Bleu, et donc sur RCFM. Effets secondaires, risques, bénéfices... le docteur Bruno Manzi, président du Conseil de l'ordre des médecins de Haute-Corse, a répondu dans le Forum aux questions des auditeurs. Extraits.

Le standard de RCFM a été pris d'assaut ce lundi matin pour poser des questions au docteur Bruno Manzi dans le cadre de journée spéciale de France Bleu, "Tous vacciné ?". Beaucoup d'interrogations, de craintes aussi. Morceaux choisis.

J'ai passé le concours de médecine il y a 45 ans, et le sujet de chimie organique à l'époque était déjà l'ARNm

Marie-Thé : Je ne suis pas vaccinée parce que je n'ai pas assez de recul, je trouve que ce vaccin a été fait dans la précipitation. J'ai peur que cela modifie mon ADN. Qu'en pensez-vous ?

La réponse de Bruno Manzi : Le problème du "recul" est que ce vaccin est une prouesse scientifique, mis au point en quelques mois. D'où cette défiance (...) Mais je peux vous rassurer l'ARN messager ne date pas d'hier. Pour preuve, j'ai passé le concours de médecine il y a 45 ans, et le sujet de chimie organique à l'époque était déjà l'ARNm. Par ailleurs, l'ARNm n'intervient pas du tout dans le génome, il n'y a pas du tout de modification de votre ADN.

Toutes les études ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien direct avec le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaque

Maurice : Pouvez-vous me garantir la non-dangerosité de ce vaccin alors qu'on m'avait dit la même chose pour l'hépatite B et 2 ans après j'ai développé une sclérose en plaque qui m'a cloué dans un fauteuil ?

BM : Je connais bien cette question qui fait partie de ma spécialité médicale. Il y a eu en effet un débat sur ce point, mais toutes les études ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien direct avec le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaque. Je ne peux vous garantir qu'une chose, et vous donnez un chiffre : 87 % des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées.

Regardez ce qui se passe en Outre-Mer où la population est très peu vaccinée...

Jean-Michel : C'est vrai qu'il y a moins de patients aujourd'hui en réa, mais qui prendra la responsabilité si dans 5 ou 10 ans il y a des effets secondaires ?

BM : Ce sera probablement l'Etat. Mais cela dit, le plus important c'est la diminution du nombre de patients en réa grâce à la vaccination. Regardez ce qui se passe en Outre-Mer où la population est très peu vaccinée. La seule solution aujourd'hui, en attendant des traitements, et ça avance, la seule solution est la vaccination et le maintien des gestes barrières.

Louise : Est-ce que le vaccin est compatible avec une chimiothérapie ?

BM : Oui, les patients qui ont un cancer et suivent une chimio sont même prioritaires pour le vaccin. Ce n'est pas du tout incompatible, au contraire, même s'il faut évidemment espacer les deux.

Vous ne risquez pas grand-chose, un gros rhume, en revanche vous risquez de contaminer votre entourage, vos parents

Philippe : J'ai 62 ans, je suis en bonne santé, quels sont le risques si je ne me fais pas vacciner ?

BM : Vous, vous ne risquez pas grand-chose, un gros rhume, en revanche vous risquez de contaminer votre entourage, vos parents, qui eux, s'ils sont plus âgés, plus faibles, peuvent finir en réanimation.