Covid-19 : le directeur d'un supermarché à Vermenton limite à 20 le nombre de clients dans les rayons

Cela a été annoncé sur la page facebook du supermarché Atac de Vermenton (Yonne) lundi après-midi : le nombre de clients maximum autorisés à la fois à faire ses courses dans le magasin est limité à 20. C'est la conséquence de comportements « surprenants » qui ont eu lieu en début de semaine et dénoncés par la direction du supermarché sur le réseau social.

« Certains se targuent publiquement, au sein du magasin, [d']être éventuellement porteur du virus, des gens [font] leurs courses en famille avec leurs enfants de tous âges comme s’ils étaient en vacances », peut-on lire sur ce message.

« Une situation inhabituelle »

« Il y a eu un afflux de population locale et externe, puisqu'on s'est retrouvés avec beaucoup de gens de la région parisienne qui ont quitté la capitale », explique Patrick Landrier, directeur du supermarché Atac de Vermenton (Yonne). Le magasin, dit-il, a été dévalisé la journée du lundi. C'est la raison pour laquelle, face à cet afflux, il a été décidé lundi de limiter le nombre de clients dans l'enceinte du magasin mais aussi des salariés pour des raison de santé.

à lire aussi À Auxerre, c'est aussi la ruée dans les grandes surfaces après les annonces sur le coronavirus

Mardi matin, les clients sont venus également nombreux. Mais faute d'approvisionnement, Patrick Landrier n'a pas simplement limité le nombre de ses clients à 20 mais a fermé son magasin à partir de 13 heures.

« Inutile de faire prendre des risques à sa propre famille »

Les livraisons ayant eu lieu ce mardi après-midi, les salariés ont travaillé « en vase clos », selon le directeur de magasin. « Tant que l'on aura cet afflux inhabituel de clients massifs, on se contraindra à restreindre l'accès au magasin de façon à ce que la circulation soit fluide et que les gens ne se croisent pas de trop près. »

Pour des raisons d'hygiène, les salariés sont d'ores et déjà munis de masques et de gants. Ils seront munis très prochainement de paravent aux caisses pour prévenir les projections éventuelles. Cadis et paniers sont, eux, désinfectés au moins une fois par heure.