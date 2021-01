Covid-19 : où se faire tester à Orléans à partir du 4 janvier ?

Si vous rentrez de vacances et que vous avez été exposé au coronavirus, si vous prévoyez de voyager à l'étranger, ou bien par simple précaution, les centres de dépistage gratuit de la ville d'Orléans accueillent à nouveau du public, dès le 4 janvier. Pendant quelques jours, fin décembre, l'accueil des patients avait été limité par le démontage imprévu des tentes installées sur le parvis de la médiathèque, à cause de la tempête Bella.

Plus tard, le 31 décembre, le centre de dépistage du dispensaire Porte Madeleine avait lui aussi temporairement fermé ses portes. Ainsi, jusqu'au 3 janvier, seul le CHR d'Orléans-La Source permettait de se faire tester gratuitement, sans passer en pharmacie ou dans un laboratoire. Une solution pas toujours évidente pour les patients résidant en centre-ville.

Le dispensaire Porte Madeleine accueille à nouveau du public

"On ne s'est jamais arrêté", se défend Anne Gravier, infirmière coordinatrice des équipes mobiles de dépistage du Covid-19 à Orléans. Si le centre de la Porte Madeleine ne recevait plus de public depuis le début du mois de janvier, il ouvre à nouveau ses portes aux patients à partir du mardi 5 janvier, et conserve son rythme d'accueil habituel : les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à 16 heures. Le dépistage peut s'effectuer sans rendez-vous. Des réunions hebdomadaires avec l'Agence régionale de santé (ARS) pourront engendrer des amplitudes horaires plus larges si la situation l'exige, selon Anne Gravier.

Le centre de dépistage du CHR d'Orléans-La Source reste accessible tous les jours, de 9h15 à 16h45, avec ou sans rendez-vous (sans rendez-vous le dimanche).

Deux salles municipales mises à disposition

De son côté, la mairie d'Orléans indique que les tests gratuits sans rendez-vous vont pouvoir reprendre à partir du lundi 4 janvier à la médiathèque, place Gambetta, de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.

Enfin, deux salles municipales accueilleront du public à partir du mardi 5 janvier : la salle des Chats Ferrés et la salle de la Cigogne, sous réserve de modifications d'horaires d'ouverture. L'accueil est prévu pour être assuré jusqu'au 16 janvier au moins.