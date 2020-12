Covid-19 : une campagne de communication au Mans pour comprendre les tests de dépistage

Le test antigénique est plus rapide, avec une réponse en vingt minutes contre 24h pour le PCR en Sarthe, mais moins fiable. Des nouvelles affiches vont donc expliquer au riverains la marche à suivre. "la référence, c'est le test PCR, explique le maire de la ville, Stéphane Le Foll, ensuite si on a des symptômes on peut faire un test antigénique, chez son médécin, chez un pharmacien ou avec un infirmier". Le test antigénique réagit en effet lorsque la personne a des symptômes de la maladie. Sa charge virale est plus importante, donc mieux détectable dans l'organisme. S'il est positif, il faudra ensuite le confirmer avec un test PCR.

Une campagne qui encourage donc à se faire tester, mais pas pour n'importe quelle raison. "On a déjà vu des personnes se faire tester tous les quatre ou cinq jours par précaution. Si tout le monde fait cela ça n'est pas possible" explique Stéphan Domingo, le directeur territorial de l'agence régionale de santé pour la Sarthe. "Il faut se faire tester si on a eu un comportement à risque et qu'on a un doute, si on a un symptôme et si l'on est cas contact" ajoute-t-il avant de préciser : "La grippe ne circule pas en ce moment, donc si vous avez des symptômes grippaux, vous avez certainement la covid-19 et il faut se faire tester".

L'arrivée des vacances de Noël pourrait encourager les Sarthois à se faire tester avant les repas de famille : "Si tout le monde décide de venir le même jour, les labos vont être saturés. Pour l'instant ce n'est pas le cas, nous avons même en ce moment moins de tests que les semaines précédentes. Mais nous évaluons les capacités des laboratoires en cas de hausse" assure Stéphan Domingo.

Dans cette démarche pédagogique, l'ARS souhaite former mille "ambassadeurs Covid". Un rôle de communication sur les bonnes pratiques, d'explication et d'orientation qui pourrait être confié à ceux qui sont déjà au contact avec la population, dans les collectivités ou bien les associations "des animateurs sportifs par exemple" affirme Stéphan Domingo. 140 personnes volontaires se sont déjà rapprochées, dans le département, de l’Agence régionale de santé.