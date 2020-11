Covid31 : vos questions & nos réponses

Chaque matin sur France Bleu Occitanie Romain Amalric répond à toutes vos questions pratiques autour du confinement. A écouter tous les jours entre 9h et 9h30, et à retrouver sur cette page.

L'attestation de déplacement dérogatoire

Aller ranger un mobil-home est-il un "motif impérieux" ?

On a tous envie -et parfois besoin- de nous déplacer hors des frontières du Covid, l'occasion de revenir sur le "motif impérieux" et ce qu'il permet réellement.

Peut-on TOUT acheter dans un magasin de bricolage ?

La notion d'achat "de première nécessité" peut parfois être mal interprétée. Y-a-t-il une liste des objets "nécessaires" ou peut-on vraiment acheter le démagnétiseur à gouttière ?

Le déménagement : un motif valable de déplacement ?

Déménager et changer de région, voilà un motif de déplacement qui semble logique. Oui mais... sans amis !

Peut-on visiter un malade avec une simple attestation ?

Il n'est pas interdit de rendre visite à des membres de sa famille si il s'agit d'un "motif impérieux". Auquel cas vous avez même le choix du motif : motif impérieux, ou assistance aux personnes vulnérables. Et ce à condition que l'établissement d'accueil autorise les visites.

Rappel des infos

Pas de limite dans le temps ou la distance pour les courses

Pas de limite dans le temps ou la distance pour un déplacement professionnel

Pas de limite dans le temps ou la distance pour un motif impérieux