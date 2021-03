Test d'une combinaison de simulation du vieillissement : vingt minutes dans la vie d'un sénior

Le réseau de résidences séniors Domitys a mis à disposition de son personnel et des personnels soignants de Vitry-Le-François pendant une quinzaine de jours, un kit de simulation de vieillissement .

Imaginez vous beaucoup plus âgé, avec 20 ou 30 ans de plus. L'expérience est réalisable grâce à un kit de simulation de vieillissement de près de 20 kilos, avec altération de l'audition et de la vue, permettant de mieux comprendre les difficultés liées à l’âge. L'expérience est troublante. Nous l'avons testée.

Harnaché d'un gilet de 10 kilos qui coupe le souffle, des poids de plus de 2 kilos à chaque cheville qui ralentissent chaque pas, des avant bras très serrés, un casque auditif rendant quasiment sourd, des lunettes jaunies altérant fortement la vue, on se glisse dans la peau d'un sénior.

Une expérience qui a du sens

La démarche est mal assurée, le pas peu sûr, la respiration est parfois difficile. Pour Mélanie Grenier, directrice commerciale Grand Est chez Domitys, "c'est vraiment une expérience de sens. Ca va permettre à la fois aux professionnels du secteur et à nos collaborateurs de bien appréhender les difficultés liées à l'avancée en âge, d'échanger sur la situation, et d'adapter la façon de travailler avec les séniors pour mieux les accompagner au quotidien."

La perte de repaires est totale

Outre la vue jaunie et déformée, qui fait un peu divaguer, certains gestes du quotidien pourtant simples deviennent compliqués. Se servir un verre d'eau est une véritable épreuve de force, avec l'obligation de tenir le verre à deux mains pour le porter à la bouche. Le geste pourtant anodin qui consiste à se relever d'un lit ressemble davantage à une épreuve de force. Quant à monter et descendre des escaliers, ou à marcher avec un déambulateur, cela relève par moments quasiment de l'exploit.

La difficulté de se servir un verre d'eau.

Cette expérience d'une vingtaine de minutes est à la fois troublante, enrichissante, et épuisante. Elle permet de mieux comprendre et surtout, de mieux appréhender, les conséquences, voire les affres de la vieillesse. Elle devrait également aider à modifier les habitudes de travail de certains soignants.

La société Domitys possède plusieurs kits expérimentaux qui peuvent être testés par les professionnels dans quelques unes de ses 140 résidences à travers la France.