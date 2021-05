Dans la région de Rouen, les réserves de sang sont à un niveau critique

Les universités, écoles, entreprises. À cause de la pandémie Covid-19, de nombreux sites de prélèvement ne sont plus accessibles pour l’établissement français du sang. Et les conséquences se font sentir en cette mi-mai. "Nous pouvons dire que nous avons atteint le seuil critique", avoue Anne Candé, responsable adjointe des prélèvements dans l'Eure et en Seine-Maritime. Dans la région, il n’y a plus que 9 jours de réserves de sang au lieu de 14. Pour certains groupes sanguins du type O, il y a même moins de 5 jours de réserves.

Une collecte de ville à l’Hôtel de ville de Rouen

"Avec la perte de nos lieux de collectes, nous ne pouvons plus compter que sur nos collectes de villes" explique Anne Candé. Ce sont donc 130 créneaux de dons qui peuvent être réservés en ligne pour participer à la collecte à l’Hôtel de ville de Rouen, ce jeudi, entre 9 h et 17 h 45.

Faire des collectes en centre-ville est essentiel au bon fonctionnement de l’EFS, tout comme essayer de casser les préjugés sur le don. Anne Candé veut rassurer les personnes prêtes à sauter le pas. "Un don du sang dure au plus une heure. Entre l’administratif, et la collation pour s’assurer que le donneur parte en bonne forme, le prélèvement en lui-même dure une dizaine de minutes. C’est un moment assez convivial, qui se passe généralement très bien."

Des donneurs difficiles à trouver

Aujourd’hui, c’est principalement grâce aux donneurs réguliers que l’EFS maintient ses réserves. Eux n’hésitent pas à se déplacer dans les centres de don, toujours ouverts. Mais leur nombre a baissé ces derniers temps. "Je n’avais pas donné depuis longtemps" raconte Philippe, retraité. Allongé dans la salle de prélèvement du centre de Bois-Guillaume, il attend patiemment la fin de son don. "Mais ma femme a donné hier et moi aujourd’hui, ensuite nous allons revenir tous les trois mois." Autour de Philippe, il n’y a que des habitués.

"Ces derniers temps il y a eu une grosse baisse de fréquentation, constate Julie, une infirmière chargée des prélèvements. Avant on tournait autour de 70 poches par jours. Hier, il n’y en a même pas eu 50." L’enjeu est donc de trouver des nouveaux donneurs. "Il faut vraiment que nous arrivions à élargir notre portefeuille de donneurs, explique Anne Candé. Je sais que la période est difficile, mais les patients ont toujours besoin de nous."

Un produit essentiel

Parce que le don du sang est une pierre angulaire de nombreux traitements. Un don sauve trois vies comme le dit la campagne de l’EFS. Une fois traitée, une poche de sang peut avoir plusieurs utilisations. Les plaquettes sont généralement à destination des patients atteints de cancer. Les globules rouges peuvent, par exemple, être donnés aux personnes devant subir une opération chirurgicale ou accoucher. Et le troisième composé du sang, le plasma, est nécessaire aux enfants et adultes qui ont des déficits immunitaires.

Seul souci, la durée de vie d’une poche de sang est basse : 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 pour les plaquettes. "On est sensé maintenir un certain nombre de don de plaquettes par semaine, explique Julie. Mais on a vraiment du mal." L'infirmière n'espère qu'une chose, que les donneurs répondent enfin à l'appel.