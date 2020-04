Le Do In est une technique d'auto-massage issue de la médecine traditionnelle Japonaise. Samira Labat installée dans le quartier des Chartrons à Bordeaux pratique cette méthode libérant les tensions et atténuant les douleurs locales. Elle en explique les grands principes dans la Vie en Bleu. ​

Dans la Vie en Bleu, on est bien, grâce au Do In et au Shiatsu

Samira Labat est praticienne Shiatsu FFST ​(Fédération Française de Shiatsu Traditionnelle). Cette discipline s'adresse à toutes personnes désireuses de maintenir ou de développer un niveau de bien être physique, psychique et émotionnel. Comme des personnes très sollicitées, chefs d 'entreprise, femmes enceintes, sportifs, enfants, adolescents...Le Shiatsu a la particularité de devoir être pratiqué par un professionnel sur son patient. Mais quand on remonte le cours de l'histoire de ces pratiques anciennes on trouve à l'origine même du Shiatsu , Le DO In. C'est un auto-massage dont Samira Labat nous raconte l'origine au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

L'origine du DO In

"DO In veut dire , les gestes qui conduisent à la voie, la voie étant le chemin de soi..." Samira Labat de Bordeaux

être relié à la nature © Getty - John S Lander : Contributeur

Comment pratiquer Le DO In?

Par le toucher du Do In, la personne reçoit les outils pour explorer ses ressources contribuant ainsi à équilibrer ses énergies, ses émotions ce qui lui permet de "s'auto-guérir" naturellement. Cela passe bien sûr par un petit apprentissage que dispense Samira Labat depuis son local situé au 18 rue Vieillard à Bordeaux. Zen Shiatsu Traditionnel est le nom de ce "cabinet" moins traditionnel il est vrai que celui d'un médecin, le but n'étant d'ailleurs pas de remplacer celui ci, mais d'agir en complément et sur le fond des choses.

"Pour commencer de DO In on prend 3 respirations qui sont lentes et profondes..." Samira Labat

Auto-massage du visage © Getty - BSIP/ contributeur

Le lien entre Do In et Shiatsu

Samira Labat travaille sur les mêmes méridiens, et points énergétiques que l'acupuncture. Le Shiatsu ou le Do In qu'elle exerce et préconise , se pratique avec douceur et respect. Quand il s'agit de Shiatsu, Samira Labat exerce des pressions sur les méridiens, les points énergétiques avec ses pouces, ses paumes et ses coudes accompagnés d'étirements, de rotations et de frictions. Sophie de Saint Loubès est la pour apporter son témoignage.

"Enceinte j'avais des problèmes de sciatique et en une séance j'ai été très impressionnée par les résultats" Sophie de Saint Loubès