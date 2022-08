Daphné, de Manuka Ecobioshop, des conseils zéro déchet pour tout faire dans les Landes

Pendant une douzaine d’années, Daphné était surtout connue pour être opticienne à Capbreton. Et puis un jour, un livre, “Le livre de la famille zéro déchet”, est une révélation pour elle. Elle décide alors de changer de vie et donc de travail. Elle vend son affaire en 2016 et crée un magasin en ligne (un e-shop) de produits écologiques, Manuka Ecobioshop, ainsi qu’une savonnerie.

Dans la boutique, vous y trouverez de l’aromathérapie, de l'herboristerie, de la cosmétique et tout pour la maison, le tout avec zéro déchet pour faciliter le quotidien éco responsable pour soi et pour la planète.

Depuis deux ans, les efforts de Manuka Ecobioshop se sont principalement concentrés sur la savonnerie.

Les savons sont conçus avec la méthode ancestrale de saponification à froid. Fabriqués artisanalement à base de matières premières d'origine 100% naturelle, ils sont réalisés et coupés à la main dans son atelier des Landes. Les huiles végétales et essentielles utilisées, sont certifiées Bio.

Ces savons saponifiés à froid sont des produits tout à fait sains pour notre peau, ce qui en fait un précieux allié quotidien. Utilisables pour le corps, les cheveux, les dents, le linge, la vaisselle, le ménage (et même les animaux), ils sont respectueux de l'homme et de l'environnement.

Manuka Ecobioshop , c’est aussi une boutique éphémère au Pont Lajus à Capbreton jusqu’au 31 août. Tous les produits et les savons y sont disponibles.