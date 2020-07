Dax, 1ère ville thermale de France

En plus d'être réputée pour son eau chaude thérapeutique et sa fontaine - monument historique de la ville - Dax est une ville attachante, par son histoire et son art de vivre.

Dax, le coeur rouge et blanc

Dax n'est pas qu'une ville touristique célèbre pour ses fêtes. Au-delà de ça, c'est une ville à taille humaine, attachante et où la vie est belle. Tout y est : les bons produits comme la fameuse madeleine de Dax de la Maison Cazelle, ou les délices des Terres d'Adour ; ses équipes de rugby masculine et féminine qui jouent dans les plus hauts niveaux ; ou encore les bons restaurants et bars qui donnent envie de se poser en terrasse pour siroter un verre et grignoter entre copains. Mais la ville de Dax doit sa célébrité notamment à ses thermes.

Les curistes au rendez-vous

Chaque année, des touristes de tout l'hexagone viennent à Dax pour leur cure thermale annuelle et pour apaiser des maux. Mais on peut aussi profiter d'un séjour en terre dacquoise pour se détendre et prendre soin de soi aux thermes, juste pour le plaisir de se faire chouchouter ...

Michel Baqué et Marianne Herreria Copier