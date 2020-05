Dé-Confinement, comment aborder cette nouvelle étape , avec Philippe-Pierre Tedo Psychiatre

Comment réussir un plan de dé-confinement ? Remettre les enfants à l'école, réintégrer les personnes âgées ? Pour le psychiatre Pierre-Philippe Tedo le dé-confinement inquiète autant que le confinement. On sent même que pour certains y a une inquiétude plus forte au dé-confinement qu’au confinement. Le confinement était imposé avec des règles strictes, le dé-confinement entraîne des recommandations pas aussi claires.

Pour beaucoup, la peur de l'après confinement

Nadine habite sainte croix de Beaumont en Dordogne. Elle intervient au micro France Bleu Périgord et France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner. Sa crainte est liée au dé-confinement et au fait que peut-être tout n'est pas sécurisé à 100%.

"Moi le dé-confinement au lieu de me relâcher, ça me stresse parce que j'ai peur qu'il y ait trop d'abus et que l'épidémie reparte de plus belle" Nadine en Dordogne et Le Docteur Tedo

Retrouvailles © Getty - Picture alliance/contributeur

Nous ne sommes pas tous égaux devant cette crise

l'anxiété ne constitue pas, en soi, une tare. Bien au contraire: C'est une fonction psychologique qui permet d'anticiper le futur et de s'y préparer. En tant que telle, elle est donc indispensable à tout être humain. Pour autant, l'anxiété vire au pathologique, dès lors qu'elle provoque une réelle souffrance. C'est ce qui peut arriver aux plus fragiles d'entre nous en ces temps compliqués rappelle le Docteur Tedo dans La Vie en Bleu le mag , au micro d'Isabelle Wagner.

"En fonction de nos vécus, nos histoires, nos passés, on est plus ou moins aptes à faire face à la crise" Docteur Philippe-Pierre Tedo

Mesures Barrière © Getty - Picture alliance/contributeur

Un retour à l'école sous tension

Après la pré-rentrée des professeurs, les élèves font leur retour à l'école ce mardi. Dès leur arrivée, ils devront être sensibilisés à cette nouvelle vie scolaire. Avec un rappel des gestes barrières, et des outils adaptés à leur âge. Accueil progressif des élèves, avec la mise en place des sens de circulations, l'apprentissage des gestes barrière, ainsi que la reprise de l'activité pédagogique dans plusieurs classes.

"On va pas être politiques ou polémiques, c'est un dossier extrêmement chaud, dans la mesure où ce retour à l'école pose beaucoup de problèmes..." Philippe-Pierre Tedo

Ecole balisée © Getty - Picture alliance

Le numéro vert 0 800 130 000 peut orienter les personnes qui en ressentent le besoin vers des plateformes pouvant apporter un soutien psychologique. COVID-19 - Un soutien psychologique Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine