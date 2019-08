De l'aquapilates à la rentrée dans les piscines du Mans

C'est nouveau dans les piscines municipales du Mans : à compter de septembre 2019, il sera possible de pratiquer l'aquapilates aux Atlantides et aux Ardriers, au même tarif que l'aquagym.

Le Mans, France

Au Mans, les piscines municipales des Atlantides et des Ardriers proposent une nouvelle activité : l'aquapilates, qui comme son nom l'indique permet de pratiquer dans l'eau cette méthode d'entraînement physique douce fondée sur les étirements, le gainage et la respiration. Des séances d'essai sont organisées les 3, 4 et 5 septembre 2019, avec possibilité de s'inscrire le soir même pour des cycles de 10 séances ; il sera également possible de s'inscrire lors de Sport en Fête, le samedi 7 septembre à Antarès.

Dates et horaires des séances d'essai

Aux Atlantides

Mardi 03/09 de 18h à 20h / 4 séquences de 30’

Mercredi 04/09 de 18h à 19h / 2 séquences de 30’

Jeudi 05/09 de 18h à 19h / 2 séquences de 30'

Aux Ardriers

Mardi 03/09 de 17h15 à 18h15 / 2 séquences de 30’

Dates et horaires des cours

Aux Atlantides

Le jeudi à 16H15

Le vendredi à 12H50

Aux Ardriers

Le lundi à 16H15

Tarif

C'est le même que pour l'aquagym : 76,20€ pour un cycle de 10 séances pour les habitants du Mans, 98,55€ hors Le Mans. Les Atlantides proposent aussi de l'équabike et de l'aquatraining (cliquer ici pour le planning des activités).