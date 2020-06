Débarrassez-vous du stress rapidement avec la naturopathie

Pendant le confinement, notre organisme a été mis à rude épreuve. Entre une prise de poids pour beaucoup d'entre nous et un stress très présent, il est peut-être difficile de récupérer. Notre naturopathe, Marie Burlet vous donne quelques conseils pour vous sentir mieux.

Le confinement aura été compliqué pour beaucoup d'entre nous. Entre la peur de contracter le virus, le stress de l'enfermement, la prise de poids, le manque de sociabilisation, notre organisme a été mis à rude épreuve. Le stress que nous ressentons crée une hormone, la cortisol. Cette hormone va entraîner une baisse de notre immunité. Il es indispensable de bien s'alimenter pour créer de la sérotonine, l'hormone du bien-être. La sérotonine est produite par notre cerveau à partir d'un acide aminé, appelé tryptophane, présent dans de nombreux aliments tels que :

Le riz complet

les légumineuses (soja, haricot, pois, lentille), Crucifères (brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles)

Les Œufs, produits laitiers, viandes, poissons gras.

Le chocolat noir.

Les bananes.

Les noix et graines.

L'alimentation permet de créer l'hormone du bonheur, il est donc important de s'alimenter intelligemment. La spiruline est votre alliée dans la vie de tous les jours. Cette micro algue permet de booster votre système immunitaire, améliore votre endurance et votre résistance. La spiruline aide au contrôle du poids et à un niveau normal de sucre dans le sang. Autre bienfait de la spiruline, celle-ci renforce vos défenses naturelles et permet de réduire le stress que vous avez emmagasiné ces derniers temps.

Comment limiter le stress ?

Le stress est mauvais pour la santé, on le sait. Celui-ci peut favoriser l'émergence de plusieurs maladies, des infections en passant par l'hypertension, il est donc important de lutter contre celui-ci. Six techniques existent pour lutter contre le stress et reproduire de la sérotonine, l'hormone du bonheur :