Le mois sans tabac débute ce 1er novembre

Ne pas fumer pendant un mois. Voilà le principe du mois sans tabac organisé depuis 2016 par le Ministère de la Santé, Santé Publique France et l'Assurance maladie. En 2019, 24% des Français fumaient quotidiennement (en Occitanie le taux de fumeurs grimpe même à 30%, soit 1 200 000 personnes).

Le tabac tuant près de 79 000 personnes chaque année et étant la première cause de décès évitable dans l'Hexagone, le Ministère de la Santé veut réduire ces chiffres déjà en baisse. En deux ans, la France compte près de 1,6 millions de fumeurs en moins.

Durant ce mois sans tabac, il sera proposé à toute personne qui s'inscrit, un kit d'aide à l'arrêt, une mise en relation gratuite avec des tabacologues, et des groupes de soutien et une application avec un programme de coaching personnalisé sur 40 jours (10 jours pour préparer l'arrêt et 30 pour le maintenir). Pour s'inscrire, rendez vous sur ce site internet dédié.

L'an passé, plus de 20 000 personnes ont participé à l'opération en Occitanie. Pour motiver les personnes à se lancer dans ce défi, un chiffre est mis en avant par le Ministère de la santé : un mois sans tabac multiplie par cinq les chances d’arrêter de fumer définitivement.

