Début de la campagne de vaccination anti-Covid dans un Ehpad à Hyères

La campagne de vaccination anti-covid dans les Ehpad a débuté ce mercredi matin dans le Var à Hyères avec les 30 premiers patients vaccinés au Centre Riondet. Le vaccin Pfizzer doit également être administré ce mercredi aussi aux personnels soignants (de l'Etablissement) âgés de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ainsi qu'aux personnels soignants du centre hospitalier de Sainte Musse à Toulon. Dans ce dernier, 50 médecins ont répondu favorablement pour être vaccinés.

Le premier patient à avoir été vacciné ce mercredi matin au Centre Riondet est un homme âgé de 87 ans qui se prénomme André. Il a reçu la première dose COMIRNUTY (du nom du vaccin) alors qu'il se trouvait dans la salle du réfectoire, sous la surveillance notamment d'un médecin. "La salle de 100 m² permet le respect de la distanciation. Nous avons équipé la zone d'un chariot d'urgence au cas où il y ait une réaction quelconque à l'effet vaccinal. Un médecin couvre la vaccination. Et des infirmières ont été formées pour réaliser l'acte vaccinal. Trente patients seront vaccinés aujourd'hui. Et quarante demain" détaille Jacques Ledoux, directeur du centre Riondet, à Hyères, pour qui finalement la difficulté majeure de cette campagne a été de recueillir les consentements des familles ou des tuteurs des patients , un recueil "pas simple pendant la période des vacances".

70% des patients éligibles vaccinés

Malgré cette difficulté, la direction de l'Etablissement a recueilli 70 avis favorables sur les 100 patients potentiellement éligibles à la vaccination. "Les patients sont heureux de pouvoir bénéficier de cette vaccination qui va pouvoir leur permettre de sortir d'un risque. Ils ont tous conscience qu'ils se mettent à l'abri d'une maladie qui pour eux, les plus âgés, peut-être mortelle" résume le Docteur Philippe Carenco, médecin hygiéniste de l'Etablissement, et membre de l'équipe mobile d'hygiène.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Jean-Pierre qui a reçu sa première dose ce matin n'a pas hésité une seule seconde. A 76 ans et souffrant de la maladie de Parkinson, le patient affirme qu'il avait une chance sur deux de mourir "s'il chopait le virus". "On sent rien, ça chauffe deux secondes mais c'est tout. Là je n'ai même pas mal. Qu'est ce qu'on risque ? Si on regarde la liste des effets indésirables quand on prend des cachets, elle est longue comme le bras. Alors on ne prend plus rien. Et on meurt. Et puis c'est tout. A une époque, je me faisais vacciner contre le tétanos, il n'y a jamais eu de problème. je ne vois pas pourquoi il y en aurait là. Et puis ils ne sont pas fous de donner des trucs qui tuent les gens" témoigne le septuagénaire qui recevra son rappel 21 jours plus tard.

2925 doses livrées dans le Var

Les 2925 vaccins sont stockés dans un "super" congélateur à -80 degrés au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne. "Les établissements passent commande auprès du CHITS, qui les livrent directement. Ils ont alors cinq jours pour les utiliser à condition qu'ils soient placés dans un réfrigérateur classique. Nous serons réalimentés au fur et à mesure des demandes " indique Henri Carbuccia le directeur départemental de l'Agence régionale de santé.

La vaccination a également commencé ce mercredi pour les personnels soignants du CHITS à Toulon, et du centre Riondet de Hyères qui sont âgés de plus de 50 ans ou qui présentent des comorbidités. La campagne va s'accélérer dans les prochains jours avec des vaccinations dans les établissements recevant des personnes âgées à Draguignan ou encore Fréjus. Puis dès le début de la semaine prochaine à l'hôpital Clémenceau de la Garde, la vaccination sera ouverte à tous les professionnels de santé de ville (médecins, infirmières, kinés, ambulanciers...) de plus de 50 ans ou avec facteurs de comorbidité. "Nous travaillons déjà sur l'ouverture de centres de vaccination très rapidement" conclut le directeur départemental de l'Agence régionale de santé