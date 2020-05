Déconfinement : Comment aider nos aînés ?

Jean-François Bourel, directeur de l'EHPAD du chant des pins à Mimizan, évoque le confinement Copier

La période du confinement aura été difficile pour tout le monde mais particulièrement pour les personnes âgées, De nombreuses actions ont été mises en place pour venir en aide à nos aînés par les collectivités, comme le portage de repas, mais aussi de courses. Des associations, mais aussi des particuliers ont montré que la solidarité était toujours présente en proposant des services pour les personnes âgées comme des appels téléphoniques pour lutter contre l'isolement et la solitude.

Chacun a mis la main à la patte pour apporter son soutien aux personnes fragiles et seules chez elles ou dans les ehpad fermés. L'office de tourisme de Pau a proposé aux enfants de la région de participer à un élan de solidarité. Chaque enfant a pu réaliser un dessin, les envoyer à l'office de Tourisme qui s'est ensuite chargé de les transférer aux résidents des Ehpad du Béarn.

Pour animer le quotidien des personnes âgées, de nombreux ehpad ont mis à la disposition des résidents des tablettes tactiles pour permettre à tous de surfer sur internet, mais aussi de communiquer en visioconférence avec la famille ou les amis ne pouvant se déplacer.

Les personnes âgées et le déconfinement

Après la période de 55 jours de confinement, la France retrouve des couleurs. Chacun est à nouveau libre de circuler librement dans un rayon de 100km, de retrouver ses commerces et de revoir ses proches (pas plus de 10 personnes). Malgré ce "pseudo" retour à la normal, les personnes âgées restent vulnérable et ne bénéficient pas pour autant de visites régulières par peur de transmettre des virus, ou encore à cause de la distance. Des masques ont été distribués et vont continuer à être distribués dans les jours à venir aux personnes vulnérables en priorité.

A l'heure actuel, malgré un retour à la normale, les personnes âgées ont toujours besoin de nous. Vous pouvez toujours continuer de rendre visite (avec un masque) à vos voisins vivant seuls pour lutter contre la solitude et l'isolement. Le portage de courses a connu un véritable succès pendant le confinement, même aujourd'hui ces actions restent importantes.

Il est important de rappeler à tous et particulièrement à nos aînés de ne pas laisser leur santé en suspend. Pendant le confinement, beaucoup ont annulé leur rendez-vous se pensant moins en urgence que d'autres. Il est important de rappeler que le Covid n'est pas la seule maladie présente sur notre territoire. Il est important d'amener ses aînés aux différents rendez-vous de santé pour un renouvellement de traitement ou pour un problème sans attendre.