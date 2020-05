Déconfinement : Ce qui change pour les piscines et les thermes à partir du 2 juin

Le déconfinement a commencé depuis plus de 2 semaines, chacun retrouve ses habitudes petit à petit, et chaque secteur rouvre ou se prépare à rouvrire dans les prochaines semaines. C'est le cas des thermes mais aussi des piscines. Attention toutefois des changements sont à venir.

Le premier Ministre, Edouard Philippe a annoncé la réouverture des établissements sportifs et donc des piscines le 02 juin 2020 pour les régions en zone verte, et le 22 juin pour les régions en zone orange si la situation n'empire pas d'ici là. Les salles de sport, mais aussi les thermes pourront à nouveau accueillir du public avec des mesures drastiques. En revanche, les matchs professionnels et les regroupements dans les stades ne sont pour le moment pas autorisés comme l'a annoncé le Premier Ministre. Pour la réouverture des piscines, des salles de sport et des thermes, la sécurité sanitaire devra être de mise avec la mise en place d'un dispositif exceptionnel.

Ce qui va changer à partir du 2 juin 2020

Marine Héréria de Sourcéo à Dax et Pascal Boisroux des thermes de Cambo présentent ce qui va changer à partir du 02 juin 2020 Copier

Les thermes et les piscines sont déjà fortement contrôlés et réglementés tout au long de l'année. Il est important de rappeler que les piscines ne sont pas propices à la transmission des virus du fait de la présence de chlore dans l'eau. En revanche le bord des bassins, les douches, les vestiaires vont connaître un renforcement des mesures d'hygiène.

La douche sera obligatoire comme d'habitude mais aussi la désinfection avant l'entrée dans les thermes ou piscines des mains. La tenue devra être conforme aux règles d'hygiène mises en place par l’infrastructure. Le passage par le pédiluve chloré sera la aussi obligatoire pour assurer une bonne hygiène. En plus de ces mesures de sécurité, le paiement des entrées pourra se faire par internet et un questionnaire de santé pourra vous être posé avant votre entrée dans la structure. Les personnes avec des problèmes respiratoires pourront se voir refuser l'accès aux piscines.

La capacité d'accueil pourra être divisée par deux pour assurer un bon maintien des règles sanitaires. La clientèle pourra être répartie sur l'ensemble de la journée, sur des créneaux pour permettre à tous de profiter des cures ou des activités nautiques.