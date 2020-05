Déconfinement : Et si on continuait de prendre soin de soi?

A partir de ce lundi 11 mai, de nombreux commerces vont pouvoir rouvrir leurs portes. Les coiffeurs qui nous ont tant manqués pendant deux mois en font partie. Les instituts de beauté aussi. Et si pendant 9 semaines on a fait comme on pouvait, on a aussi pris, pour certains, de bonnes habitudes beauté, à continuer absolument si on en croit Karine Grandval.

Karine Grandval mise tout sur l'hydratation et l'huile de coco. - Laurent Morhain

Les coiffeurs vont rouvrir, mais on peut aussi continuer de prendre soin de nos cheveux à domicile ?

"C'est le coté positif du confinement, on a enfin eu du temps pour soi, et c'était important de pouvoir mettre ce temps à profit pour pouvoir se donner des petits coups de boost au moral, parce que quand on se sent plus joli, homme ou femme, forcement on a un meilleur moral ! Je pense que le confinement nous a appris à mettre en place certaines choses pour pouvoir nous occuper de nous et notamment de nos cheveux puisque les coiffeurs étaient fermés. Et même maintenant il y a plein de choses que l'on peut continuer, des routines capillaires que l'on peut garder et notamment des bains d'huile pour hydrater les cheveux en profondeur. C'est très simple, on s'enduit les cheveux d'une huile végétale, huile de coco, de bourrache, d'avocat comme vous voulez, même si j'ai une petite préférence pour l'huile de coco qui est très appropriée pour les cheveux. On insiste plutôt sur les pointes, pas trop les racines, on fait ça le soir, on noue nos cheveux dans un petit bandana pour ne pas tacher notre oreiller. Le lendemain on lave ses cheveux et vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus beaux, hydratés en profondeur et tout doux. Si vous ne voulez pas passer toute la nuit avec ça sur la tête vous pouvez aussi le faire avant votre shampoing, c'est très tendance, vous le gardez 30 minutes au moins avant de vous laver les cheveux."

Confinement ou pas quelle est le geste beauté à garder tout le temps ?

"Il y a deux incontournables pour avoir une belle peau. Se démaquiller et s'hydrater. Confinement ou pas, hydrater sa peau c'est la base. Et pour s'hydrater on n'a pas besoin forcement d'investir dans des crèmes très chères ; il faut juste d'abord analyser votre peau et sa problématique. Si elle est plutôt sèche, ou grasse, ou mature, ou à tendance acnéique vous n'allez pas prendre la même crème. Par exemple si on a de l'acné on doit partir sur une crème un peu moins grasse. Je conseille par exemple celle à l'huile de noisette qui est anti sébum et anti bactérienne. On nettoie et on hydrate, et même avec le fameux pot bleu de crème Nivéa classique, ça marche ! Mais c'est un geste qu'il ne faut jamais oublier !"

Le soleil est de retour, les petites sandales aussi, c'est le bon moment pour prendre soin de ses pieds.

"Oh que oui ! La beauté des pieds est aussi importante que la beauté des mains, parce que maintenant, on montre nos pieds, dans les sandales, les tongs, et le pied doit être parfaitement beau et soigné c'est vraiment un gage... Alors ça passe déjà par une jolie pédicure maison (ou chez son podologue puisqu'il devrait rouvrir lui aussi!), on n'hésite pas à faire des bains de pieds avec un peu de gros sel. Et ce qui est important c'est d'avoir les pieds bien hydratés, parce que les talons tout secs et fendillés c'est pas glamour du tout. Si on veut avoir des pieds hydratés, la meilleure solution c'est de se faire un masque de pieds. On prend une crème hydratante que l'on va mettre en couche bien épaisse sur le pied, on mélange avec une huile (bourrache, coco, argan comme vous voulez) et par dessus on enfile une paire de chaussettes et on laisse agir toute la nuit. Au réveil, vous verrez on a des pieds de bébé ! Et bien sur on coupe bien ses ongles, on peut mettre du vernis, pour avoir les pieds les plus soignés possibles."

Si vous deviez nous conseiller un seul produit beauté ce serait lequel?

"Sans hésiter, l'huile de coco. C'est un véritable concentré de bons acides gras, elle a des vertus anti-oxydantes, anti-inflammatoires, et j'en passe... C'est le produit couteau-suisse qui peut servir à tout. On peut hydrater ses cheveux, on peut hydrater son corps (mais attention on ne se met pas au soleil avec ensuite) on l'utilise aussi comme démaquillant, comme baume à lèvres, après une manucure... C'est un véritable secret de beauté, qui en plus ne coûte pas très cher. Elle a une durée de vie très longue, et ça sert à tellement de choses qu'il vous en faut absolument !"

Vous avez un dernier message à faire passer Karine ?

"On est assez nombreux et surtout nombreuses à avoir peut-être pris un peu plus soin de nous avec le confinement parce qu'on avait enfin le temps et c'est chouette ! Avec le déconfinement, c'est un retour à la vie sociale, au travail, à une vie plus normale, mais quand même pas simple, donc ça va être encore plus important pour le moral de se sentir bien. Il est très important de se garder un peu de temps pour soi et de garder la notion de plaisir quand on prend soin de soi. Quand on se sent joli(e), quand on a une jolie peau, avec un bel éclat, forcement ça donne un petit coup de boost au moral et après, on est plus productif, plus souriant, on est mieux quoi ! "

Karine Grandval est psychothérapeute, journaliste et youtubeuse. Vous pouvez retrouvez ses derniers conseils et tutos sur sa chaine youtube "Dis-moi Karine".