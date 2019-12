Découvrez les Restos du Coeur de notre région avec France Bleu Besançon !

Franche-Comté, France

Leur engagement, les valeurs qu’ils aiment défendre, les rencontres et les encouragements… Découvrez 10 bénévoles francs-comtois heureux de se raconter et de nous donner envie de les rejoindre à Pontarlier, Valdahon, Morteau ou partout où vous le voudrez : on compte sur vous !

Voici 3 adresses importantes sur notre zone :

Les Restos du Coeur du Doubs - Chemin des Trois Croix, 25480 MISEREY-SALINES

Les Restos du Coeur du Jura - Espace Associatif 20 rue Edouard Herriot, 39300 CHAMPAGNOLE

Les Restos du Coeur de la Haute-Saône - Rue du Petit Chanois, 70000 VESOUL

