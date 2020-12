Déménagement reporté au printemps 2021 pour le Centre Hospitalier d'Epinal

Le déménagement des services de l'hôpital spinalien vers leurs nouveaux locaux, situés juste en face, est imminent. La situation sanitaire ne complexifiera pas la tâche selon Dominique Cheveau, le directeur du Centre Hospitalier, qui vivra le 3ème déménagement de sa carrière.

Le point sur le déménagement avec Dominique Cheveau, le directeur du CHE Copier

D’ici là, le nouveau bâtiment livré en août 2020 fait l’objet de toutes les attentions : dernières finitions, évaluation des systèmes électriques, de ventilation . Sur les 80 000 réserves émises lors de la livraison du bâtiment en août 2020, il en reste 530 à régler.

Chaque jour, les équipes viennent se familiariser avec les locaux. Les personnels sont curieux mais aussi inquiets des nouvelles contraintes de leur environnement de travail.

Découverte des locaux : François-Xavier Choblet et les personnels ASH Copier

Pour les spinalien(e)s, ce nouvel hôpital, c’est 15 ans de débats et 3 ans de chantier. Conçu sur 4 niveaux, la nouvelle structure offrira 279 lits, 45 places d’hospitalisation de jour, 2 scanners, 1 IRM, 6 salles d’opération, 2 salles d’endoscopie, 3 salles d’accouchement. Un parking a aussi été aménagé en sous-sol du bâtiment. Il va faciliter la venue de chacun à l’hôpital même si la prestation sera payante.

Situé en face de l’hôpital historique d’Epinal, le nouveau centre hospitalier est équipé de ce qui se fait de plus moderne en 2021 : chambres individuelles, équipement numérique et plateau technique. Le symbole de cette modernité ce sont les tortues qui déplaceront les gros volumes et faciliteront le travail quotidien des équipes au niveau logistique.

Les salles de réanimation, 18 lits au lieu de 8 actuellement, sont aussi à la pointe de ce qui se fait du mieux pour les patients et les équipes.

Jean Marc Lalot, président de la Communauté Médicale d’Etablissement nous présente ces salles qui font l’objet de tant d’attention ces derniers mois.

Jean-Marc Lalot, président de la Comission Médicale d'Etablissement © Radio France - Véronique LORRE

Les recrutements, les nouveaux équipements et les salles de réanimation Copier

Le nouvel hôpital c’est aussi l’occasion d’un rapprochement entre les services hospitaliers d’Epinal et Remiremont. Les négociations de ce rapprochement sont encore en cours.