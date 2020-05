Déplacements à vélo : des corona-voies à l'étude à Reims

De nombreuses associations de cyclistes urbains comme Vél'Oxygène Reims sont heureuses du plan de 20 millions d'euros annoncé cette semaine par le gouvernement pour promouvoir le vélo lors du dé-confinement et ainsi éviter de s'entasser dans les transports en commun ou seul dans des files interminables de voitures.

Un forfait de 50 euros pourra servir à faire des réparations sur son vélo

Dans le même temps, plusieurs villes mettent en place des pistes cyclables temporaires.

Parfois, c'est la moitié des avenues qui sont balisées et réservées au vélo comme à Montpellier où 15 km de pistes cyclables supplémentaires seront ouvertes d'ici au 11 mai.

Selon les bénévoles de l'association Vél'Oxygène Reims et les observateurs de la FUB - fédération des usagers de la bicyclette

une piste cyclable par mètre carré déplace 7 fois plus de personnes qu'une voie voiture

Alors, faut-il promouvoir les déplacements à vélo ?

Il y a plein d'exemples dans le monde. Bogota l'a déjà fait et ça marche, Berlin, New York et Mexico l'ont fait aussi et ça fonctionne.

Le vélo serait idéal pour sortir de la pandémie. Pouvoir se déplacer tout en gardant des distances physiques suffisantes

Toulouse, Nantes, Rennes Montpellier, Paris... ont déjà acté ces "corona-pistes". Un partage des routes que réclame l'association Vél'Oxygène Reims depuis de nombreuses années, avec à l'appui un baromètre des villes cyclables qui a été rendu début 2020, avec une note pour Reims de 2,55 sur 6.

Il y a du positif, mais il y a encore du travail selon François Stoltz, président de l'association Véloxygène Reims (interview à écouter sur cette page).

On attend la réponse de la ville de Reims

Les membres de l'association Vél'Oxygène ont rencontré des élus et responsables de la ville de Reims et leur ont remis "des propositions concrètes, simples et peu coûteuses".

À la mairie de Reims « La réflexion est engagée. On étudie cela avec les services, il ne faut pas faire les choses à la va-vite », confirme à France 3 Laure Miller, adjointe au maire de Reims chargée des espaces publics et de l’écologie urbaine « La décision sera prise dans les deux semaines et se doit d’être compatible avec le trafic automobile. Reims est un peu une ville à la campagne, avec des gens venant parfois de loin. Il ne faut pas embouteiller certains axes. Nous travaillons sur les parcours, la ville travaille sur la mise en place, il faut qu’il y ait acceptation du dispositif ».

La décision finale appartient à Arnaud Robinet, maire de Reims.

Des ateliers solidaires à l'association Vél'Oxygène Reims

Pour le dé-confinement et lorsque la situation sanitaire le permettra, l'association Vél'Oxygène Reims proposera à nouveau ses ateliers de réparation solidaires ainsi que des ventes de vélos d'occasion que les bénévoles remettent en état.

