Des associations du Vaucluse ouvrent des lignes téléphoniques d'écoute pour les plus fragiles

La délégation du Secours Catholique du Vaucluse et l'Association Les petits frères des pauvres d'Avignon ont mis en place des lignes téléphoniques pour maintenir le lien avec les personnes les plus vulnérables et les plus isolées très fragilisées par le confinement obligatoire.

Avec l'accélération du Covid-19, nous vivons une période difficile qui nous met tous en déséquilibre. Une période qui nous inquiète, pour nos proches, mais aussi et surtout pour les plus fragiles et les plus démunis.

Une ligne téléphonique d'écoute pour les plus fragiles ouverte par la délégation du Secours catholique de Vaucluse © Radio France - Francebleu Vaucluse

Pour cela, la délégation du Secours Catholique du Vaucluse a mis en place une ligne téléphonique pour maintenir le lien avec son réseau et les personnes les plus vulnérables.

09 88 77 03 84

Ouverte du Lundi au vendredi de 9h à 18h

Nous vous rappelons que dans le cadre des préconisations sanitaires de l'état concernant le coronavirus à compter du 16 mars et jusqu'à une durée indéterminée, les lieux d'accueil du Secours Catholique de Vaucluse sont fermés.

Une ligne téléphonique ouverte par les Petits frères des Pauvres pour assister les personnes isolées en Vaucluse - Petits frères des pauvres Avignon

Depuis le 17 mars 2020, la ligne d’écoute et de soutien téléphonique des Petits Frères des Pauvres Solitud’écoute a été renforcée afin de pouvoir recevoir plus d’appels. En raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses personnes âgées se retrouvent en effet de plus en plus isolées et angoissées pendant le confinement, et ont besoin de s’épancher auprès de nos bénévoles formés à l’écoute. Depuis la mise en place des mesures de confinement, les appels à notre plateforme se sont multipliés par deux.

Si vous vous sentez seul, que vous ressentez l’envie de parler à quelqu’un ou que vous connaissez une personne en situation d’isolement, n’hésitez pas à joindre ou à diffuser le numéro de Solitud’écoute, le 0 800 47 47 88.

Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h. Il est accessible depuis toute la France métropolitaine (appels fixes et portables).