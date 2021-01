Des "Bulles de gaieté" à La Bernerie-en-Retz.

Avez-vous déjà pratiqué le yoga du rire ? Cette façon de rire sans raison pour créer de l'émotion. C'est désormais possible avec les "Bulles de gaieté" que propose Martine Gobin-Maillet, la responsable de l'association : La joie du colibri à La Bernerie-en-Retz.

Après un parcours auprès de thérapeutes, de coachs et de l'école internationale du rire et du bonheur, Martine Gobin-Maillet anime des ateliers sur des techniques psycho-corporelles, des jeux coopératifs, de la danse libre, des exercices de relaxation et de confiance en soi afin de favoriser la joie de vivre, le bien-être et la convivialité.

Ces ateliers sont accessibles le jeudi de 10h à 11h30 (tous les quinze jours).

Une rencontre autour d'un café.

De novembre à mars, le premier dimanche de chaque mois, l'association reçoit un intervenant du pays de Retz pour parler de son activité ou d'une passion qu'il souhaite faire découvrir lors d'un café-rencontre de 17h à 19h

Plus d'informations à retrouver sur la page de l'association : La joie du colibri