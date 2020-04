"Des cantines aux familles", une opération solidaire par les établissements scolaires de Nouvelle Aquitaine

Le projet "Des cantines aux familles" est une opération de solidarité entre la Région, les lycées publics volontaires et l'ACENA (Association de coordonnateurs de groupements de commandes de lycées et de collèges publics en Nouvelle Aquitaine) pour soutenir les filières agricoles de la région, notamment agriculteurs et fournisseurs locaux des établissements scolaires.

Cette opération a pour but de faire profiter les familles et leur entourage des circuits courts d'approvisionnements habituellement dédiés aux élèves, pour trouver des débouchés aux agriculteurs locaux dont le contrat a été interrompu en raison de la fermeture des établissements.

L'établissement Bertran de Born à Périgueux fait partie des établissements volontaires pour mettre en oeuvre cette initiative inédite.

Une boutique en ligne vous permettra de commander des produits de qualité, locaux et durables. Le paiement et la distribution des colis préalablement commandés se feront pour la cité scolaire, le jeudi 30 avril 2020 à partir de 13 h dans l'enceinte du lycée. Toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité sanitaire des clients et des vendeurs (drive, distanciation sociale,...).

La boutique en ligne : https://acena.ovh/acena24/