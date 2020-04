Des conseils en vidéo pour mettre et retirer les masques et les gants avec une association des P.O

David Simian-Mermier est à la tête de DSM Secourisme, une association de la Salanque qui propose habituellement des formations continue PSC1, Prévention et Secours Civique 1 mais aussi des initiations au secourisme notamment pour les enfants de 6 à 7 ans et de 8 à 10 ans.

Afin de faire face au coronavirus DSM Secourisme propose des tutos sur Facebook, David Simian Mermier a eu l'occasion de nous en parler dans notre web émission France Bleu Roussillon, la Grande Confinade.

Les masques « chirurgicaux » (à porter entre 3 et 4 heures au maximum)

Pour mettre le masque

« La couleur foncée va toujours à l’extérieur. Je le plaque bien sur mon visage, ensuite là je viens en dessous du menton, et je viens ici , bien serrer, au niveau du nez. »

Pour le retirer en ayant enlevé les gants avant

« La technique c'est de ne surtout pas toucher l’extérieur. Parce que c'est l’extérieur qui est contaminé. Donc du coup je viens sur le côté là, je viens prendre l’élastique, le deuxième ici, je viens tirer vers l’extérieur, et j'enlève mon masque, en aucun cas je vais toucher la partie extérieur qui est contaminée. C’est un masque jetable donc je le jette à la poubelle, ensuite, vu que je n'aurais pas mes gants, bien sûre, je vais me laver les mains. »

Et une fois le masque sur le visage je ne peux pas l'enlever et le remettre juste après, le baisser, le toucher.

Les gants

« Alors les gants on les enfile normalement, avant de les enfiler on va bien-sûre se laver les mains. Quand je sors les gants de la boite, je les mets normalement et là ensuite je peux sortir. Quand je rentre, pour les enlever, alors il y a une technique, avec mon autre main je viens pincer juste au dessus de la paume, j'ai juste un petit pincement, et là je viens, je le retire complètement, donc le gant se retourne. Et là je viens, je le serre dans la paume (de l'autre main toujours gantée).

Ensuite (sur l'autre main toujours gantée) je viens ici, je viens passer mon doigt (non ganté) dessous (le gant de l'autre main) je tire, je mets un deuxième doigt pour m'aider, là je viens le retourner complètement comme ça je n'ai à aucun moment de contact avec le gant contaminé qui est à l’extérieur . Donc après à la poubelle bien-sûre, et après je vais me laver les mains encore une fois. »

Attention on ne se touche pas le visage avec les gants.

S’entraîner à la maison

« Essentiellement il faut s’entraîner surtout à la maison avec des gants donc sains qui sortent de la boîte directement et n'hésitez pas à les mettre à les enlever plusieurs fois histoire de trouver la bonne technique pour pas toucher le gant extérieur.

C'est d'abord les gants ensuite on enlève le masque. N'enlevez jamais votre masque avec vos gants. »

Une association et des formations y compris pour les enfants habituellement

« C'est des formations ludiques, c'est souvent en maternelle ou en cours de primaire, on fait des petits schémas, des petits dessins, comment reconnaître les pompiers pour les maternelles avec le numéro des pompiers, et après en primaire on fait quelques thèmes de PSC1 (premiers secours civiques de niveau 1) justement pour leur apprendre la PLS (position latérale de sécurité), comment réagit en cas d’hémorragie, savoir appeler les pompiers, savoir appeler les secours tout simplement. »

Formations qui pourront reprendre plus tard dès que ce sera possible et dans les meilleures conditions.

Secourisme et plage

Normalement les secouristes ont des « entraînements » durant le printemps pour ensuite veiller à la sécurité sur les plages.

« Exactement ils devaient passer un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) pour travailler sur les plages dans les postes de secours, avec des formations de premiers secours, PSE1, PSE2 (Premiers Secours en Équipe niveaux 1 et 2). Et là actuellement on est bloqué, on attend l'avale de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) pour savoir quand est-ce qu'on pourra passer ces formations-là et normalement ils seront formés, juste avant d'aller sur les plages on va faire les formations avant. »

Merci à David Simian Mermier de DSM Secourisme, à Saint-Hippolyte.