Des étudiants toulonnais récupèrent gants et surblouses pour les soignants

Des initiatives solidaires incroyables se mettent en place pour palier le manque de matériel pour le personnel médical. Véronique Lopez partage avec vous celle des étudiants de la faculté de droit de Toulon, initiée par Danny Foster, étudiant en master 2 de droit social et également aide-soignant.

Danny et tous les étudiants de la faculté de droit de Toulon en appellent à votre générosité. Ils recherchent des lunettes jetables, des gants et des surblouses ayant des manches longues, imperméables ou non, à usage unique. Appeler Danny au 06 58 77 12 04 ou rendez-vous sur le facebook Asso Faculté.