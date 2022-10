Des gommages pour le corps faits maison

Less is more

ⓘ Publicité

Pour éviter les gommages industriels, souvent remplis de produits chimiques, lancez-vous et faites vos gommages vous même !

Pour faire un gommage doux pour le corps : munissez-vous d'un gant de crin ou encore mieux, une courge éponge.

Il suffit de prélever soit un petit peu de gros sel (attention le non traité !), soit du bicarbonate de soude ou encore du marc de café. (et hop : Encore une façon de réutiliser le marc du café qui vient de passer !)

Frottez ensuite votre corps préalablement mouillé en douceur. Massez longuement en insistant sur les coudes et les genoux. Rincez à l'eau tiède.. Et c'est tout !

Avec ce gommage hyper simple, pas besoin d'ajouter quelque crème que ce soit ensuite ! Ce gommage va exfolier et hydrater.

Si toutefois vous avez les genoux et coudes vraiment rugueux (ca marche aussi pour les pieds!) pensez à rajouter quelques gouttes de citron. Et, si besoin, à la fin de votre gommage quelques gouttes de n'importe quelle huile végétale.

Et pour le visage ?

On remplace le sel par du sucre, du sucre en poudre. Vous y ajoutez quelques gouttes d'huile végétale et vous massez très très délicatement le visage avec ce mélange.

C'est aussi simple que ça ! Ainsi vous faites de la place dans vos placards de la salle de bain, et vous avez la satisfaction de créer rapidement votre gommage maison.