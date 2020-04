Des masques pour les habitants de Cherveix-Cubas

Cherveix-Cubas, village périgourdin aux confins du Périgord noir, du Périgord blanc et du Périgord vert, un peu plus de 500 habitants, et une initiative pour que tous les foyers soient équipés en masques.

C’est Manon Dubost qui a lancé cette idée : s’occuper pendant ce confinement en confectionnant les fameuses protections, bénévolement et avec l’aide des résidents de la commune. Tout à commencé avec quelques flyers déposés dans les boites aux lettres, elle a demandé aux habitants d’apporter à la mairie tissus, fils et élastiques, qu’elle a ensuite récupéré. Elle a pris les commandes, et avec sa sœur elles ont commencé à produire les masques.

Depuis une semaine, déjà plus de 100 masques ont été confectionnés. Elles ne chôment pas, et ont donc besoin de votre aide si vous habitez Cherveix-Cubas : si vous aimez coudre, que vous avez une machine, ou simplement qu'il vous reste des élastiques, n’hésitez pas à les contacter via la Mairie : 05 53 50 41 44 ou au 06 41 54 37 36

Aussi, si vous voulez mettre en place ce genre d’initiatives dans vos propres communes, elles sont souvent bien reçues, alors pensez y et contactez vos mairies !